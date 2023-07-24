В ХМАО ищут геофизиков на зарплату до 180 тыс рублей в месяц

Геофизикам предстоит работать на месторождениях нефти в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Геосенсор — ГТИ», проводящая исследования на объектах «РН-Юганскнефтегаза» в ХМАО, набирает геофизиков и начальников геологических партий на зарплату до 180 тысяч рублей в месяц. На предприятии сообщили, что требуются специалисты с опытом работы от года.

«Приглашаем на работу геофизиков и начальников партий с опытом работы от года. Специалисты будут получать зарплату до 180 000 рублей за 30 дней», — сообщили на предприятии.

Геофизикам предстоит проводить исследования на месторождениях дочернего общества «Роснефти» в ХМАО. Работодатель отдает преимущество соискателям, которые умеют работать со станцией ГТИ «Гелиос».

Ранее URA.RU писало, что компания «Тюменьгеоспектр», занимающаяся изучением месторождений в ХМАО, принимает на работу геологов и геофизиков. Предприятие готово трудоустроить сотрудников без опыта и оплатить им обучение.