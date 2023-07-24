24 июля 2023

В ХМАО ищут геофизиков на зарплату до 180 тыс рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Геофизики устанавливают температурную "косу" и замеряют магнитное поле. Челябинская область, Катав-Ивановск, природа урала, овчаренко аркадий, магнитометр, замер магнитного поля
Геофизикам предстоит работать на месторождениях нефти в ХМАО Фото:

Компания «Геосенсор — ГТИ», проводящая исследования на объектах «РН-Юганскнефтегаза» в ХМАО, набирает геофизиков и начальников геологических партий на зарплату до 180 тысяч рублей в месяц. На предприятии сообщили, что требуются специалисты с опытом работы от года.

«Приглашаем на работу геофизиков и начальников партий с опытом работы от года. Специалисты будут получать зарплату до 180 000 рублей за 30 дней», — сообщили на предприятии.

Геофизикам предстоит проводить исследования на месторождениях дочернего общества «Роснефти» в ХМАО. Работодатель отдает преимущество соискателям, которые умеют работать со станцией ГТИ «Гелиос».

Ранее URA.RU писало, что компания «Тюменьгеоспектр», занимающаяся изучением месторождений в ХМАО, принимает на работу геологов и геофизиков. Предприятие готово трудоустроить сотрудников без опыта и оплатить им обучение.

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Компания «Геосенсор — ГТИ», проводящая исследования на объектах «РН-Юганскнефтегаза» в ХМАО, набирает геофизиков и начальников геологических партий на зарплату до 180 тысяч рублей в месяц. На предприятии сообщили, что требуются специалисты с опытом работы от года. «Приглашаем на работу геофизиков и начальников партий с опытом работы от года. Специалисты будут получать зарплату до 180 000 рублей за 30 дней», — сообщили на предприятии. Геофизикам предстоит проводить исследования на месторождениях дочернего общества «Роснефти» в ХМАО. Работодатель отдает преимущество соискателям, которые умеют работать со станцией ГТИ «Гелиос». Ранее URA.RU писало, что компания «Тюменьгеоспектр», занимающаяся изучением месторождений в ХМАО, принимает на работу геологов и геофизиков. Предприятие готово трудоустроить сотрудников без опыта и оплатить им обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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