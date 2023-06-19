В ХМАО геологам без опыта работы оплатят обучение

После обучения работникам обещают зарплату от 80 тыс рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания «Тюменьгеоспектр», занимающаяся изучением месторождений в ХМАО, принимает на работу в геологическую партию сотрудников без опыта работы и оплачивает им обучение. На предприятии агентству сообщили, что нужны геологи и геофизики.

«„Тюменьгеоспектр“ примет на работу геологов и геофизиков в партию геолого-технологических исследований. Соискателям без опыта работы возможна оплата обучения за счет организации», — сообщили на предприятии.

За 30 дней вахты сотрудникам обещают заплатить от 80 тысяч рублей. Также предприятие оплачивает дорожные расходы, медицинский осмотр, обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что компания «Петро Велт Технолоджис» платит сотрудникам за привлечение работников без опыта работы. Премия составляет 3000 рублей.