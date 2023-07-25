В Екатеринбурге высокопоставленного силовика судят за взятку

26 июля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге высокопоставленного силовика судят за взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге идет суд над замначальника отдела полиции №4 Вадимом Алексеевым. Его обвиняют в получении взятки от наркодилера. «Обвинение против меня сфальсифицировано на основании лживых показаний людей, каждый из которых был заинтересован в том, чтобы меня оговорить», — приводит слова Алексеева 66.ru. В основу уголовного дела Алексеева легли события 2018 года. В тот момент он работал в должности старшего оперативника отдела по контролю за оборотом наркотиков. Вместе с коллегой Дмитрием Изибаевым задержал Алексея Фисенко. У него нашли наркотики общим весом почти 1,3 кг. Согласно материалам дела, силовики договорились с задержанным, что тот выплатит 330 тыс рублей, чтобы «оформиться» по менее суровой статье. В итоге началось разбирательство, уголовное дело дошло до суда. Прокуратура запросила для обвиняемого 10 лет лишения свободы. В ближайшее время огласят приговор.

В Екатеринбурге идет суд над замначальника отдела полиции №4 Вадимом Алексеевым. Его обвиняют в получении взятки от наркодилера. «Обвинение против меня сфальсифицировано на основании лживых показаний людей, каждый из которых был заинтересован в том, чтобы меня оговорить», — приводит слова Алексеева 66.ru. В основу уголовного дела Алексеева легли события 2018 года. В тот момент он работал в должности старшего оперативника отдела по контролю за оборотом наркотиков. Вместе с коллегой Дмитрием Изибаевым задержал Алексея Фисенко. У него нашли наркотики общим весом почти 1,3 кг. Согласно материалам дела, силовики договорились с задержанным, что тот выплатит 330 тыс рублей, чтобы «оформиться» по менее суровой статье. В итоге началось разбирательство, уголовное дело дошло до суда. Прокуратура запросила для обвиняемого 10 лет лишения свободы. В ближайшее время огласят приговор.