Нижнетагильский мусоросортировочный завод начал работать круглосуточно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На предприятии изменился режим работы
На предприятии изменился режим работы Фото:

С 1 октября мусоросортировочный комплекс, расположенный в Нижнем Тагиле, перешел на круглосуточный режим работы. В каждой смене задействованы не менее 50 сотрудников, включая сортировщиков, диспетчеров, операторов весового оборудования и дежурный персонал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

«Переход на круглосуточный режим работы позволит МСК работать с максимальной нагрузкой, предусмотренной проектом. Это важно для реализации в регионе национального проекта „Экологическое благополучие“. Он предусматривает, что не менее четверти ТКО к 2030 году будут отправляться на переработку в качестве вторсырья», — отметил технический директор комплекса Артем Новоселов.

В настоящее время завод ежедневно принимает свыше 500 тонн ТКО из Нижнего Тагила, Пригородного района и других близлежащих муниципалитетов. В процессе сортировки извлекаются вторичные материальные ресурсы — фракции, пригодные для дальнейшей переработки и повторного использования: картон, стекло, различные виды пластмасс, а также черные и цветные металлы.

Увеличить объемы перерабатываемых и повторно используемых отходов позволит внедрение системы раздельного сбора мусора. В первую очередь подобная практика будет реализована в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске — городах, на территории которых функционируют мусоросортировочные комплексы.

Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле объединяет мусоросортировочный завод и полигон для твердых коммунальных отходов. Проект реализован в рамках концессионного соглашения между администрацией города и «Облкоммунэнерго». Мощность комплекса составляет 185 тысяч тонн ТКО в год. Для переработки органической фракции предусмотрена площадка компостирования мощностью 54 тысячи тонн ежегодно. Для отходов, не подлежащих сортировке и переработке, построен полигон, рассчитанный на прием 129,5 тысячи тонн в год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 октября мусоросортировочный комплекс, расположенный в Нижнем Тагиле, перешел на круглосуточный режим работы. В каждой смене задействованы не менее 50 сотрудников, включая сортировщиков, диспетчеров, операторов весового оборудования и дежурный персонал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго». «Переход на круглосуточный режим работы позволит МСК работать с максимальной нагрузкой, предусмотренной проектом. Это важно для реализации в регионе национального проекта „Экологическое благополучие“. Он предусматривает, что не менее четверти ТКО к 2030 году будут отправляться на переработку в качестве вторсырья», — отметил технический директор комплекса Артем Новоселов. В настоящее время завод ежедневно принимает свыше 500 тонн ТКО из Нижнего Тагила, Пригородного района и других близлежащих муниципалитетов. В процессе сортировки извлекаются вторичные материальные ресурсы — фракции, пригодные для дальнейшей переработки и повторного использования: картон, стекло, различные виды пластмасс, а также черные и цветные металлы. Увеличить объемы перерабатываемых и повторно используемых отходов позволит внедрение системы раздельного сбора мусора. В первую очередь подобная практика будет реализована в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске — городах, на территории которых функционируют мусоросортировочные комплексы. Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле объединяет мусоросортировочный завод и полигон для твердых коммунальных отходов. Проект реализован в рамках концессионного соглашения между администрацией города и «Облкоммунэнерго». Мощность комплекса составляет 185 тысяч тонн ТКО в год. Для переработки органической фракции предусмотрена площадка компостирования мощностью 54 тысячи тонн ежегодно. Для отходов, не подлежащих сортировке и переработке, построен полигон, рассчитанный на прием 129,5 тысячи тонн в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...