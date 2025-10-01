Нижнетагильский мусоросортировочный завод начал работать круглосуточно

С 1 октября мусоросортировочный комплекс, расположенный в Нижнем Тагиле, перешел на круглосуточный режим работы. В каждой смене задействованы не менее 50 сотрудников, включая сортировщиков, диспетчеров, операторов весового оборудования и дежурный персонал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
«Переход на круглосуточный режим работы позволит МСК работать с максимальной нагрузкой, предусмотренной проектом. Это важно для реализации в регионе национального проекта „Экологическое благополучие“. Он предусматривает, что не менее четверти ТКО к 2030 году будут отправляться на переработку в качестве вторсырья», — отметил технический директор комплекса Артем Новоселов.
В настоящее время завод ежедневно принимает свыше 500 тонн ТКО из Нижнего Тагила, Пригородного района и других близлежащих муниципалитетов. В процессе сортировки извлекаются вторичные материальные ресурсы — фракции, пригодные для дальнейшей переработки и повторного использования: картон, стекло, различные виды пластмасс, а также черные и цветные металлы.
Увеличить объемы перерабатываемых и повторно используемых отходов позволит внедрение системы раздельного сбора мусора. В первую очередь подобная практика будет реализована в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске — городах, на территории которых функционируют мусоросортировочные комплексы.
Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле объединяет мусоросортировочный завод и полигон для твердых коммунальных отходов. Проект реализован в рамках концессионного соглашения между администрацией города и «Облкоммунэнерго». Мощность комплекса составляет 185 тысяч тонн ТКО в год. Для переработки органической фракции предусмотрена площадка компостирования мощностью 54 тысячи тонн ежегодно. Для отходов, не подлежащих сортировке и переработке, построен полигон, рассчитанный на прием 129,5 тысячи тонн в год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!