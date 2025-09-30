30 сентября 2025

Свердловского заводчанина уволили за уходы с работы на минуту раньше

Рабочий не согласился с дисциплинарными взысканиями
Жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) уволили с завода, на котором он проработал более 20 лет, за то, что он периодически уходил домой на 1–2 минуты раньше. Мужчина обратился в суд, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«В мае 2025 года он был уволен по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ (неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей). Отдел кадров припомнил работнику неснятые дисциплинарные взыскания, с которыми он не был согласен», — пояснили в инстанции.

Суд встал на сторону безработного мужчины и обязал предприятие восстановить специалиста. Вместе с этим с завода взыскали зарплату рабочего за время вынужденного отгула с 15 мая по 30 сентября — 323,6 тысячи рублей, а также 100 тысяч рублей моральной компенсации. «Накануне истец получил исполнительный лист о восстановлении на работе и уже сегодня [1 октября] приступит к своим трудовым обязанностям», — подчеркнули в суде.

