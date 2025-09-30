Екатеринбурженка отсудила у РЖД сотни тысяч рублей

Пенсионерка засудила РЖД на 250 тысяч рублей из-за травмирования после падения на вокзале Екатеринбурга. Женщина уверяла, что споткнулась на поврежденном асфальте, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Заявительница на третьей пассажирской платформе вокзала Екатеринбурга упала из-за наличия повреждений асфальтового покрытия, в результате падения ей получен перелом ногтевой фаланги одного пальца правой кисти, ушиб грудной клетки и ссадины лица», — пояснили там. После этого прокуроры нагрянули с проверкой на вокзал.
По итогам проверки правоохранители обратились в суд с иском к железнодорожникам о компенсации морального вреда и расходов на лечение. Железнодорожный райсуд взыскал с компании 250 тысяч рублей.
