30 сентября 2025

Лебедев собрал аншлаг в Екатеринбурге. Фото, видео

Екатеринбуржцы заполнили зал до отказа на лекции Артемия Лебедева
© Служба новостей «URA.RU»
Лебедев расскажет о благоустройстве парков
Лебедев расскажет о благоустройстве парков Фото:

Приезд блогера и дизайнера Артемия Лебедева вызвал ажиотаж в Екатеринбурге. Зал, в котором он выступает в рамках форума 100+ TechnoBuild, был заполнен полностью за 10 минут до лекции, передает корреспондент URA.RU.

По сравнению с прошлым годом помещение больше, но мест все равно не хватает, многие гости стоят у стен и в конце зала. Сегодня Лебедев будет говорить о благоустройстве парков.

Фото:
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
