Лебедев расскажет о благоустройстве парков
Приезд блогера и дизайнера Артемия Лебедева вызвал ажиотаж в Екатеринбурге. Зал, в котором он выступает в рамках форума 100+ TechnoBuild, был заполнен полностью за 10 минут до лекции, передает корреспондент URA.RU.
По сравнению с прошлым годом помещение больше, но мест все равно не хватает, многие гости стоят у стен и в конце зала. Сегодня Лебедев будет говорить о благоустройстве парков.
