30 сентября 2025

Екатеринбуржцев напугал вой сирен, раздавшийся по всему городу

Вой сирены длился три минуты
Вой сирены длился три минуты

В Екатеринбурге утром 1 октября раздался вой сирен, напугавший горожан, которые заполонили комментарии в соцсетях с вопросами, что случилось. При этом накануне власти предупреждали о проверке систем оповещения.

«Слышно с закрытыми окнами, как будто что-то экстренное», — прокомментировал местный житель. По словам другого, сирены было слышно с окраины города.

Вой раздался в 10:40 и продлился три минуты. Вместе с этим прервались эфиры телеканалов и радиостанций. Аналогичная плановая проверка проводилась и в остальных российских регионах.

