На Серовском тракте около Невьянска (Свердловская область) на дорогу из леса выбежал лось. Водитель не смог уйти от столкновения и сбил дикое животное. Об этом сообщает очевидец аварии.
«Сбили лося на Серовском тракте, после Невьянска в сторону Нижнего Тагила. В правом ряду будьте аккуратнее», — передает слова очевидца группа «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов». О том, в каком состоянии находится водитель и животное неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!