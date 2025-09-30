30 сентября 2025

Большого лося сбили на трассе под Екатеринбургом. Видео

Животное выбежало на проезжую часть
Животное выбежало на проезжую часть Фото:

На Серовском тракте около Невьянска (Свердловская область) на дорогу из леса выбежал лось. Водитель не смог уйти от столкновения и сбил дикое животное. Об этом сообщает очевидец аварии.

«Сбили лося на Серовском тракте, после Невьянска в сторону Нижнего Тагила. В правом ряду будьте аккуратнее», — передает слова очевидца группа «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов». О том, в каком состоянии находится водитель и животное неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

