26 июля 2023

Федеральный ретейлер готовится купить сеть продуктовых в Екатеринбурге

«Лента» готовится купить магазины «Монетка» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, монетка, магазин, магазин монетка
Федеральный ретейлер готовится купить сеть продуктовых в Екатеринбурге Фото:

Крупный ретейлер «Лента» хочет купить сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге. Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности.

«О том, что „Лента“, где основным акционером является „Севергрупп“ Алексея Мордашова, начала переговоры по покупке основанной в 2001 году в Екатеринбурге сети „Монетка“, рассказал источник на региональном рынке ретейла. Планируется, что магазины продолжат работать под этим брендом», — пишет «Коммерсант».

Предполагается, что если сделка состоится, то «Лента» интегрирует приобретенные торговые точки «Монетки» в свой общий бизнес. Федеральный игрок проявил к ним интерес из-за высокого уровня рентабельности.

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Крупный ретейлер «Лента» хочет купить сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге. Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности. «О том, что „Лента“, где основным акционером является „Севергрупп“ Алексея Мордашова, начала переговоры по покупке основанной в 2001 году в Екатеринбурге сети „Монетка“, рассказал источник на региональном рынке ретейла. Планируется, что магазины продолжат работать под этим брендом», — пишет «Коммерсант». Предполагается, что если сделка состоится, то «Лента» интегрирует приобретенные торговые точки «Монетки» в свой общий бизнес. Федеральный игрок проявил к ним интерес из-за высокого уровня рентабельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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