«Лента» готовится купить магазины «Монетка» в Екатеринбурге

Федеральный ретейлер готовится купить сеть продуктовых в Екатеринбурге Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Крупный ретейлер «Лента» хочет купить сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге. Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности.

«О том, что „Лента“, где основным акционером является „Севергрупп“ Алексея Мордашова, начала переговоры по покупке основанной в 2001 году в Екатеринбурге сети „Монетка“, рассказал источник на региональном рынке ретейла. Планируется, что магазины продолжат работать под этим брендом», — пишет « Коммерсант» .

Предполагается, что если сделка состоится, то «Лента» интегрирует приобретенные торговые точки «Монетки» в свой общий бизнес. Федеральный игрок проявил к ним интерес из-за высокого уровня рентабельности.