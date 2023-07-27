Активисты ЕР вышли к посольствам 12 стран с портретами погибших детей Донбасса. Фото

27 июля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Участники акции почтили память погибших детей Донбасса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Активисты партии «Единая Россия» и МГЕР (Молодая Гвардия) почтили память погибших в Донбассе детей. Они собрались у 12 посольств западных стран с портретами несовершеннолетних. «Сотни активистов „Единой России“ и МГЕР в Москве почтили память детей — жертв войны в Донбассе», — указано на сайте Единой России. Уточняется, что акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции и других стран Запада. Участники стояли с портретами погибших на Донбассе детей. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова подчеркнула, что преступления против детей не имеют срока давности. Все 300 погибших детей хотели учиться, развиваться и путешествовать в счастливой стране, однако все это было прервано артиллерийскими обстрелами. Председатель МГЕР Антон Демидов и участники акции призывают Запад и Украину задуматься о последствиях и прекратить обстрелы мирного населения Донбасса. «Страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения», — сказал он. Украина ведет обстрел территорий Донбасса с 2014 года. Из-за них погибают мирные жители, в том числе дети. В 2022 году в Екатеринбурге активисты устроили акцию и почтили память погибших детей Донбасса у стен бывшего консульства США. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что с начала обстрелов погибло более пяти тысяч мирных граждан. Американский журналист Клейтон Моррис назвал действия Украины на Донбассе с 2014 года терроризмом и геноцидом. Фото: сайт «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты партии «Единая Россия» и МГЕР (Молодая Гвардия) почтили память погибших в Донбассе детей. Они собрались у 12 посольств западных стран с портретами несовершеннолетних. «Сотни активистов „Единой России“ и МГЕР в Москве почтили память детей — жертв войны в Донбассе», — указано на сайте Единой России. Уточняется, что акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции и других стран Запада. Участники стояли с портретами погибших на Донбассе детей. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова подчеркнула, что преступления против детей не имеют срока давности. Все 300 погибших детей хотели учиться, развиваться и путешествовать в счастливой стране, однако все это было прервано артиллерийскими обстрелами. Председатель МГЕР Антон Демидов и участники акции призывают Запад и Украину задуматься о последствиях и прекратить обстрелы мирного населения Донбасса. «Страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения», — сказал он. Украина ведет обстрел территорий Донбасса с 2014 года. Из-за них погибают мирные жители, в том числе дети. В 2022 году в Екатеринбурге активисты устроили акцию и почтили память погибших детей Донбасса у стен бывшего консульства США. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что с начала обстрелов погибло более пяти тысяч мирных граждан. Американский журналист Клейтон Моррис назвал действия Украины на Донбассе с 2014 года терроризмом и геноцидом.