В Донбассе с 2014 года погибло более пяти тысяч мирных граждан. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года», — подчеркнул Александр Бастрыкин в ходе одиннадцатого петербургского международного юридического форума «Традиционные ценности в праве». Трансляция
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти в 2014 году. По его словам, тогда бы удалось избежать множество потерь. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.
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