Бастрыкин раскрыл потери Донбасса с 2014 года

Бастрыкин: с 2014 года в Донбассе погибли свыше 5 тысяч гражданских
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Прямое попадание снаряда в жилой дом в центре Горловки. ДНР, горловка, обстрел, сво
Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года, заявил Александр Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе с 2014 года погибло более пяти тысяч мирных граждан. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года», — подчеркнул Александр Бастрыкин в ходе одиннадцатого петербургского международного юридического форума «Традиционные ценности в праве». Трансляция ведется на официальном сайте форума.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти в 2014 году. По его словам, тогда бы удалось избежать множество потерь. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.

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В Донбассе с 2014 года погибло более пяти тысяч мирных граждан. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года», — подчеркнул Александр Бастрыкин в ходе одиннадцатого петербургского международного юридического форума «Традиционные ценности в праве». Трансляция ведется на официальном сайте форума. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти в 2014 году. По его словам, тогда бы удалось избежать множество потерь. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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