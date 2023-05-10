Бастрыкин раскрыл потери Донбасса с 2014 года

Бастрыкин: с 2014 года в Донбассе погибли свыше 5 тысяч гражданских

10 мая 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года, заявил Александр Бастрыкин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбассе с 2014 года погибло более пяти тысяч мирных граждан. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года», — подчеркнул Александр Бастрыкин в ходе одиннадцатого петербургского международного юридического форума «Традиционные ценности в праве». Трансляция ведется на официальном сайте форума. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти в 2014 году. По его словам, тогда бы удалось избежать множество потерь. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.

В Донбассе с 2014 года погибло более пяти тысяч мирных граждан. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года», — подчеркнул Александр Бастрыкин в ходе одиннадцатого петербургского международного юридического форума «Традиционные ценности в праве». Трансляция ведется на официальном сайте форума. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти в 2014 году. По его словам, тогда бы удалось избежать множество потерь. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.