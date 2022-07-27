Уральцы почтили память погибших детей Донбасса у консульства США. Фото

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Екатеринбуржцы вышли с портретами погибших детей Донбасса к зданию бывшего консульства США в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге активисты устроили акцию и почтили память погибших детей Донбасса у стен бывшего консульства США. Организаторами выступило местное отделение «Молодой гвардии», сообщили URA.RU в организации.

«Дети становятся жертвами, это шокирует. Среди погибших есть не только школьники, но и младенцы. Мы считаем, что конфликт был спровоцирован в том числе и решением западных стран, Евросоюза, поэтому местом проведения мы выбрали здание бывшего генконсульства Америки», — рассказал агентству руководитель отделения «Молодой гвардии» Даниил Тупица.

Организаторы рассказали, что за время акции к портретам подошли сотни свердловчан. «Люди вчитывались в истории детей, фотографировали, многие не могли сдержать слезы», — добавили в «Молодой гвардии».

Траурные мероприятия в память о жертвах в Донбассе сегодня проходят по всей стране. 27 июля объявлено в Донецкой народной республике «Днем памяти детей».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти взялись за требование Путина о детях Донбасса. Чиновники начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев. Также агентство рассказывало, что беженцы из Донбасса начали прибывать в Свердловскую область в конце февраля. А летом в загородные лагеря региона начали приезжать первые отдыхающие дети.

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В Екатеринбурге активисты устроили акцию и почтили память погибших детей Донбасса у стен бывшего консульства США. Организаторами выступило местное отделение «Молодой гвардии», сообщили URA.RU в организации. «Дети становятся жертвами, это шокирует. Среди погибших есть не только школьники, но и младенцы. Мы считаем, что конфликт был спровоцирован в том числе и решением западных стран, Евросоюза, поэтому местом проведения мы выбрали здание бывшего генконсульства Америки», — рассказал агентству руководитель отделения «Молодой гвардии» Даниил Тупица. Организаторы рассказали, что за время акции к портретам подошли сотни свердловчан. «Люди вчитывались в истории детей, фотографировали, многие не могли сдержать слезы», — добавили в «Молодой гвардии». Траурные мероприятия в память о жертвах в Донбассе сегодня проходят по всей стране. 27 июля объявлено в Донецкой народной республике «Днем памяти детей». Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти взялись за требование Путина о детях Донбасса. Чиновники начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев. Также агентство рассказывало, что беженцы из Донбасса начали прибывать в Свердловскую область в конце февраля. А летом в загородные лагеря региона начали приезжать первые отдыхающие дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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