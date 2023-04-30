В США описали происходящее в Донбассе тремя словами

Журналист США Моррис оценил действия Киева в Донбассе как терроризм и геноцид

01 мая 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине начался в 2014 году, считает Моррис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Украины на Донбассе с 2014 года можно описать как непрерывные терроризм и геноцид. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис. «Это то, что происходит в Донецке с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — заявил Моррис в программе Redacted News, комментируя удары украинской стороны по ДНР. Моррис считает, что только необразованный человек может не понять, что конфликт на Украине начался именно в 2014 году после ударов ВСУ по жителям ДНР. Журналист также напомнил, что на днях украинские военнослужащие нанесли очередные удары по Запорожской области, в результате чего погибли мирные жители. Однако многие западные издания проигнорировали эту информацию, заявил Моррис. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью РФ по итогам референдумов.

Действия Украины на Донбассе с 2014 года можно описать как непрерывные терроризм и геноцид. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис. «Это то, что происходит в Донецке с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — заявил Моррис в программе Redacted News, комментируя удары украинской стороны по ДНР. Моррис считает, что только необразованный человек может не понять, что конфликт на Украине начался именно в 2014 году после ударов ВСУ по жителям ДНР. Журналист также напомнил, что на днях украинские военнослужащие нанесли очередные удары по Запорожской области, в результате чего погибли мирные жители. Однако многие западные издания проигнорировали эту информацию, заявил Моррис. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью РФ по итогам референдумов.