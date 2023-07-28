Baza: Мужчина, заложивший бомбу на заводе в Самарской области, был зарегистрирован в Тюмени

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Взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре Фото:

Мужчина, заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, проживал и был зарегистрирован в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Мужчина, заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, работал на заводе электриком. Сам он родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени», — передает Baza.

В Самаре прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации была заложена бомба. Диверсию устроил 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии. Он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы.

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Мужчина, заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, проживал и был зарегистрирован в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Мужчина, заложивший взрывное устройство на заводе в Самарской области, работал на заводе электриком. Сам он родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени», — передает Baza. В Самаре прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации была заложена бомба. Диверсию устроил 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии. Он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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