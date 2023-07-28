112: диверсанта, заложившего бомбу на НПЗ в Самаре, поймали на границе с Казахстаном 28 июля 2023 в 19:12 Размер текста - 17 + Диверсанта, устроившего взрыв в Самаре, задержали Фото: Анна Майорова © URA.RU Диверсию на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре устроил 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии. Он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы. Об этом сообщают авторы telegram-канала 112. «По нашим данным, диверсию устроил 42-летний Сергей. <…> Он работал электриком на предприятии. <…> Его задержали на границе с Казахстаном.», — передают авторы канала. По информации, мужчина пытался выехать из страны на автомобиле. Ранее сообщалось о взрыве на НПЗ в Самаре. В ходе происшествия никто не пострадал. Диверсию на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре устроил 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии. Он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы. Об этом сообщают авторы telegram-канала 112. «По нашим данным, диверсию устроил 42-летний Сергей. <…> Он работал электриком на предприятии. <…> Его задержали на границе с Казахстаном.», — передают авторы канала. По информации, мужчина пытался выехать из страны на автомобиле. Ранее сообщалось о взрыве на НПЗ в Самаре. В ходе происшествия никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям