112: диверсанта, заложившего бомбу на НПЗ в Самаре, поймали на границе с Казахстаном

Диверсанта, устроившего взрыв в Самаре, задержали
Диверсию на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре устроил 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии. Он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы. Об этом сообщают авторы telegram-канала 112.
«По нашим данным, диверсию устроил 42-летний Сергей. <…> Он работал электриком на предприятии. <…> Его задержали на границе с Казахстаном.», — передают авторы канала. По информации, мужчина пытался выехать из страны на автомобиле.
Ранее сообщалось о взрыве на НПЗ в Самаре. В ходе происшествия никто не пострадал.
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