112: диверсанта, заложившего бомбу на НПЗ в Самаре, поймали на границе с Казахстаном

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Диверсанта, устроившего взрыв в Самаре, задержали Фото:

Диверсию на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре устроил 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии. Он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы. Об этом сообщают авторы telegram-канала 112.

«По нашим данным, диверсию устроил 42-летний Сергей. <…> Он работал электриком на предприятии. <…> Его задержали на границе с Казахстаном.», — передают авторы канала. По информации, мужчина пытался выехать из страны на автомобиле.

Ранее сообщалось о взрыве на НПЗ в Самаре. В ходе происшествия никто не пострадал.

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Диверсию на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре устроил 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии. Он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы. Об этом сообщают авторы telegram-канала 112. «По нашим данным, диверсию устроил 42-летний Сергей. <…> Он работал электриком на предприятии. <…> Его задержали на границе с Казахстаном.», — передают авторы канала. По информации, мужчина пытался выехать из страны на автомобиле. Ранее сообщалось о взрыве на НПЗ в Самаре. В ходе происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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