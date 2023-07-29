29 июля 2023

Захарова: монумент «Родина-мать» в Киеве переименовали из-за неспособности его снести

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова прокомментировала переименование монумента «Родина-мать» в Киеве Фото:

Монумент «Родина-мать» в Киеве решили переименовать из-за неспособности его снести. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«П- принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — пишет Захарова в своем официальном telegram-канале.

Ранее генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Уточняется, что решение о переименовании монумента будет принято в День независимости Украины, 24 августа.

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Монумент «Родина-мать» в Киеве решили переименовать из-за неспособности его снести. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «П- принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — пишет Захарова в своем официальном telegram-канале. Ранее генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Уточняется, что решение о переименовании монумента будет принято в День независимости Украины, 24 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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