Захарова: монумент «Родина-мать» в Киеве переименовали из-за неспособности его снести

Захарова прокомментировала переименование монумента «Родина-мать» в Киеве
Монумент «Родина-мать» в Киеве решили переименовать из-за неспособности его снести. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«П- принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», —
Ранее генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Уточняется, что решение о переименовании монумента будет принято в День независимости Украины, 24 августа.
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