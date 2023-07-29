Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»

29 июля 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Монумент «Родина-мать» собираются переименовать, сообщил Юрий Савчук Фото: Сергей Русанов © URA.RU Монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Об этом рассказал генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. «На нем (на заседании ученого совета — прим. URA.RU) были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента „Родина-мать“ в монумент „Украина-мать“», — сообщил Савчук. Его слова приводит «Украинское радио». Ожидается, что решение о переименовании монумента будет принято в День независимости Украины, 24 августа. На Украине с начала российской спецоперации активно происходит процесс дерусификации. Власти переименовывают памятники и названия улиц. Так, в 2022 году было запущено онлайн голосование по переименовыванию проспекта Юрия Гагарина в проспект американского космонавта Нила Армстронга. Улицу Героев Войны в Киеве предлагали переименовать в улицу Украинских повстанцев. Всего администрация Киева хотела дерусифицировать более 300 улиц. Ранее в Киеве начался демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать».

Монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Об этом рассказал генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. «На нем (на заседании ученого совета — прим. URA.RU) были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента „Родина-мать“ в монумент „Украина-мать“», — сообщил Савчук. Его слова приводит «Украинское радио». Ожидается, что решение о переименовании монумента будет принято в День независимости Украины, 24 августа. На Украине с начала российской спецоперации активно происходит процесс дерусификации. Власти переименовывают памятники и названия улиц. Так, в 2022 году было запущено онлайн голосование по переименовыванию проспекта Юрия Гагарина в проспект американского космонавта Нила Армстронга. Улицу Героев Войны в Киеве предлагали переименовать в улицу Украинских повстанцев. Всего администрация Киева хотела дерусифицировать более 300 улиц. Ранее в Киеве начался демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать».