Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»

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Украина, архив. Пермь, украинцы, киев, родина мать
Монумент «Родина-мать» собираются переименовать, сообщил Юрий Савчук Фото:

Монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Об этом рассказал генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

«На нем (на заседании ученого совета — прим. URA.RU) были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента „Родина-мать“ в монумент „Украина-мать“», — сообщил Савчук. Его слова приводит «Украинское радио». Ожидается, что решение о переименовании монумента будет принято в День независимости Украины, 24 августа.

На Украине с начала российской спецоперации активно происходит процесс дерусификации. Власти переименовывают памятники и названия улиц. Так, в 2022 году было запущено онлайн голосование по переименовыванию проспекта Юрия Гагарина в проспект американского космонавта Нила Армстронга. Улицу Героев Войны в Киеве предлагали переименовать в улицу Украинских повстанцев. Всего администрация Киева хотела дерусифицировать более 300 улиц. Ранее в Киеве начался демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать».

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Монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Об этом рассказал генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. «На нем (на заседании ученого совета — прим. URA.RU) были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента „Родина-мать“ в монумент „Украина-мать“», — сообщил Савчук. Его слова приводит «Украинское радио». Ожидается, что решение о переименовании монумента будет принято в День независимости Украины, 24 августа. На Украине с начала российской спецоперации активно происходит процесс дерусификации. Власти переименовывают памятники и названия улиц. Так, в 2022 году было запущено онлайн голосование по переименовыванию проспекта Юрия Гагарина в проспект американского космонавта Нила Армстронга. Улицу Героев Войны в Киеве предлагали переименовать в улицу Украинских повстанцев. Всего администрация Киева хотела дерусифицировать более 300 улиц. Ранее в Киеве начался демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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