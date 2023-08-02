Британский журналист обратился к тюменцам. Видео

Журналист из Великобритании Грэм Филлипс поздравил тюменцев с Днем города
© Служба новостей «URA.RU»
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Грэм Филлипс в Екатеринбурге, филлипс грэм, phillips graham william
Филлипс записал видеообращение к тюменцам Фото:

Британский журналист и блогер Грэм Филлипс поздравил тюменцев с прошедшим Днем города. Он также вспомнил, как посещал Тюмень в 2022 году и какие впечатления у него остались.

«Всем большой привет! С праздником, в первую очередь <…> Город превосходный, вам повезло, если вы из Тюмени. Надеюсь еще увидимся, буду очень рад!» — передает информационный центр правительства Тюменской области видеопоздравление Филлипса.

Журналист известен своими репортажами о России. В 2014 году он освещал события Евромайдана, а также последующего конфликта на Донбассе. Сейчас он проводит большую часть своей работы на территории Донецкой народной республики. Мужчина также попал под санкции Евросоюза и Великобритании из-за своей деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что журналист был в Тюмени в прошлом году. Здесь он успел посетить горячие источники, устроить фан-встречу и погулять по мосту Влюбленных.

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Британский журналист и блогер Грэм Филлипс поздравил тюменцев с прошедшим Днем города. Он также вспомнил, как посещал Тюмень в 2022 году и какие впечатления у него остались. «Всем большой привет! С праздником, в первую очередь <…> Город превосходный, вам повезло, если вы из Тюмени. Надеюсь еще увидимся, буду очень рад!» — передает информационный центр правительства Тюменской области видеопоздравление Филлипса. Журналист известен своими репортажами о России. В 2014 году он освещал события Евромайдана, а также последующего конфликта на Донбассе. Сейчас он проводит большую часть своей работы на территории Донецкой народной республики. Мужчина также попал под санкции Евросоюза и Великобритании из-за своей деятельности. Ранее URA.RU сообщало, что журналист был в Тюмени в прошлом году. Здесь он успел посетить горячие источники, устроить фан-встречу и погулять по мосту Влюбленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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