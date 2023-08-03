Бывший вагнеровец переехал лежащего на земле пешехода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший боец ЧВК «Вагнер» скрылся с места смертельного ДТП в Челябинске. По словам источника URA.RU, он переехал мужчину, который лежал на земле после другой аварии. В ГИБДД города подтвердили факт смертельного наезда.

«Водитель управлял автомобилем Volkswagen. Напротив дома 26А по проспекту Ленина он совершил наезд на пешехода, лежачего на проезжей части, после чего оставил место ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

Там отметили, что водитель был найден. В настоящее время в отношении его возбуждено административное производство. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

По данным URA.RU, водитель ранее проходил службу в ЧВК «Вагнер». По предварительной информации, он не заметил пешехода лежащего на проезжей части после того, как попал под колеса другого автомобиля. Бывший боец повторно наехал на мужчину, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в городскую больницу. Однако травмы оказались серьезными. Врачам не удалось его спасти.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу холдинга «Конкорд», включающего в себя ЧВК «Вагнер». Ответ будет опубликован после получения.