Пригожин остановил вербовку бойцов в ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об остановке набора бойцов. Об этом он рассказал в соцсетях.
«В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин, его голосовое сообщение опубликовано в telegram-канале Grey Zone. Он добавил, что ЧВК «Вагнер» продолжает свою работу в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии.
Ранее в пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщили, что подразделения механизированных бригад страны начали совместные занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер». Там отметили, что проходят тренировки по слаживанию отделений, взводов и рот с учетом опыта специалистов ЧВК, передает RT.
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