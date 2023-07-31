Пригожин остановил вербовку бойцов в ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
ЧВК «Вагнер» продолжает свою работу в подготовительных центрах в Белоруссии, сообщил Евгений Пригожин Фото:

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об остановке набора бойцов. Об этом он рассказал в соцсетях.

«В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин, его голосовое сообщение опубликовано в telegram-канале Grey Zone. Он добавил, что ЧВК «Вагнер» продолжает свою работу в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии.

Ранее в пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщили, что подразделения механизированных бригад страны начали совместные занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер». Там отметили, что проходят тренировки по слаживанию отделений, взводов и рот с учетом опыта специалистов ЧВК, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об остановке набора бойцов. Об этом он рассказал в соцсетях. «В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин, его голосовое сообщение опубликовано в telegram-канале Grey Zone. Он добавил, что ЧВК «Вагнер» продолжает свою работу в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. Ранее в пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщили, что подразделения механизированных бригад страны начали совместные занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер». Там отметили, что проходят тренировки по слаживанию отделений, взводов и рот с учетом опыта специалистов ЧВК, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...