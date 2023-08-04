Очевидцы засняли крупный пожар возле автоцентра под Москвой. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
По предварительным данным, горят два склада с пластиком и резиной Фото:

Сотрудники МЧС борются с крупным пожаром возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области. Предварительно, полыхают два склада с пластиком и резиной», — написали авторы канала. Отмечается, что столб дыма виден за десятки километров. На месте работают пожарные.

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Сотрудники МЧС борются с крупным пожаром возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области. Предварительно, полыхают два склада с пластиком и резиной», — написали авторы канала. Отмечается, что столб дыма виден за десятки километров. На месте работают пожарные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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