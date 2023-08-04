По предварительным данным, горят два склада с пластиком и резиной
Сотрудники МЧС борются с крупным пожаром возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области. Предварительно, полыхают два склада с пластиком и резиной», — написали авторы канала. Отмечается, что столб дыма виден за десятки километров. На месте работают пожарные.
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