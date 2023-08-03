03 августа 2023

В Сургуте поймали насильника, напавшего на женщину в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, удушье
Подозреваемый хотел задушить свою жертву, сообщает СК Фото:

В Сургуте (ХМАО) силовики поймали местного жителя, которого подозревают в преступлении сексуального характера. Следователи считают, что он напал на женщину в лесном массиве, а также ограбил ее и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следственном комитете.

«Установлено, что 1 августа 2023 года около 17 часов в отношении жительницы города, проходящей в лесном массиве вблизи Тюменского тракта Сургута, совершено нападение незнакомым молодым человеком с целью совершения преступлений сексуального характера. После совершения преступлений, подозреваемый похитил личное имущество женщины и в целях скрытия общественно-опасных деяний, начал ее душить, от чего потерпевшая потеряла сознание», — говорится в сообщении ведомства.

Думая, что женщина погибла, подозреваемый оттащил ее от места нападения и скрылся. Позже злоумышленника задержали полицейские совместно с ОМОНом Росгвардии. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.

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В Сургуте (ХМАО) силовики поймали местного жителя, которого подозревают в преступлении сексуального характера. Следователи считают, что он напал на женщину в лесном массиве, а также ограбил ее и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следственном комитете. «Установлено, что 1 августа 2023 года около 17 часов в отношении жительницы города, проходящей в лесном массиве вблизи Тюменского тракта Сургута, совершено нападение незнакомым молодым человеком с целью совершения преступлений сексуального характера. После совершения преступлений, подозреваемый похитил личное имущество женщины и в целях скрытия общественно-опасных деяний, начал ее душить, от чего потерпевшая потеряла сознание», — говорится в сообщении ведомства. Думая, что женщина погибла, подозреваемый оттащил ее от места нападения и скрылся. Позже злоумышленника задержали полицейские совместно с ОМОНом Росгвардии. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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