В Сургуте поймали насильника, напавшего на женщину в лесу

04 августа 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Подозреваемый хотел задушить свою жертву, сообщает СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) силовики поймали местного жителя, которого подозревают в преступлении сексуального характера. Следователи считают, что он напал на женщину в лесном массиве, а также ограбил ее и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следственном комитете. «Установлено, что 1 августа 2023 года около 17 часов в отношении жительницы города, проходящей в лесном массиве вблизи Тюменского тракта Сургута, совершено нападение незнакомым молодым человеком с целью совершения преступлений сексуального характера. После совершения преступлений, подозреваемый похитил личное имущество женщины и в целях скрытия общественно-опасных деяний, начал ее душить, от чего потерпевшая потеряла сознание», — говорится в сообщении ведомства. Думая, что женщина погибла, подозреваемый оттащил ее от места нападения и скрылся. Позже злоумышленника задержали полицейские совместно с ОМОНом Росгвардии. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.

В Сургуте (ХМАО) силовики поймали местного жителя, которого подозревают в преступлении сексуального характера. Следователи считают, что он напал на женщину в лесном массиве, а также ограбил ее и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следственном комитете. «Установлено, что 1 августа 2023 года около 17 часов в отношении жительницы города, проходящей в лесном массиве вблизи Тюменского тракта Сургута, совершено нападение незнакомым молодым человеком с целью совершения преступлений сексуального характера. После совершения преступлений, подозреваемый похитил личное имущество женщины и в целях скрытия общественно-опасных деяний, начал ее душить, от чего потерпевшая потеряла сознание», — говорится в сообщении ведомства. Думая, что женщина погибла, подозреваемый оттащил ее от места нападения и скрылся. Позже злоумышленника задержали полицейские совместно с ОМОНом Росгвардии. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.