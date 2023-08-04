«Водоканал» Екатеринбурга не досчитался десятков люков

04 августа 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге злоумышленники украли 153 люка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За первое полугодие 2023 года в Екатеринбурге было украдено 153 люка. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». «Лидером по части краж люков стал Верх-Исетский район, где было похищено 34 штуки. На территории Ленинского и Академического районов пропали один и два люка соответственно. Резко увеличилось число краж в мае — за указанный период их было 39. Небольшой спад наблюдался в марте, тогда злоумышленниками было украдено 12 люков», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальной группе «Водоканала» в соцсети «ВКонтакте». По словам генерального директора МУП «Водоканал» Антона Гусева, открытые люки несут большую опасность для горожан. «Воровство канализационных люков — это не просто преступление или материальные потери для предприятия, это прямая опасность для здоровья и жизни жителей города! В открытый колодец может упасть ребенок или взрослый, попасть колесо автомобиля, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие. Это проблема, которую нужно решать», — отметил Гусев.

За первое полугодие 2023 года в Екатеринбурге было украдено 153 люка. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». «Лидером по части краж люков стал Верх-Исетский район, где было похищено 34 штуки. На территории Ленинского и Академического районов пропали один и два люка соответственно. Резко увеличилось число краж в мае — за указанный период их было 39. Небольшой спад наблюдался в марте, тогда злоумышленниками было украдено 12 люков», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальной группе «Водоканала» в соцсети «ВКонтакте». По словам генерального директора МУП «Водоканал» Антона Гусева, открытые люки несут большую опасность для горожан. «Воровство канализационных люков — это не просто преступление или материальные потери для предприятия, это прямая опасность для здоровья и жизни жителей города! В открытый колодец может упасть ребенок или взрослый, попасть колесо автомобиля, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие. Это проблема, которую нужно решать», — отметил Гусев.