В Миассе сбили 14-летнего подростка на электросамокате. Фото

04 августа 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Школьник в результате ДТП получил травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области автомобиль сбил 14-летнего подростка на электросамокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «2 августа в 17:50 около дома №38а по улице Романенко произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель 1975 года рождения на автомобиле „Ниссан“ столкнулся с электросамокатом, которым управлял школьник 2009 года рождения», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства. Водитель «Ниссана» сбил школьника на улице Романенко в Миассе Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

В Миассе Челябинской области автомобиль сбил 14-летнего подростка на электросамокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «2 августа в 17:50 около дома №38а по улице Романенко произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель 1975 года рождения на автомобиле „Ниссан“ столкнулся с электросамокатом, которым управлял школьник 2009 года рождения», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.