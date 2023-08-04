В Миассе сбили 14-летнего подростка на электросамокате. Фото

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Школьник в результате ДТП получил травмы Фото:

В Миассе Челябинской области автомобиль сбил 14-летнего подростка на электросамокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«2 августа в 17:50 около дома №38а по улице Романенко произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель 1975 года рождения на автомобиле „Ниссан“ столкнулся с электросамокатом, которым управлял школьник 2009 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.

Водитель «Ниссана» сбил школьника на улице Романенко в Миассе
Водитель «Ниссана» сбил школьника на улице Романенко в Миассе
Фото:

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В Миассе Челябинской области автомобиль сбил 14-летнего подростка на электросамокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «2 августа в 17:50 около дома №38а по улице Романенко произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель 1975 года рождения на автомобиле „Ниссан“ столкнулся с электросамокатом, которым управлял школьник 2009 года рождения», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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