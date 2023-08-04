Школьник в результате ДТП получил травмы
В Миассе Челябинской области автомобиль сбил 14-летнего подростка на электросамокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«2 августа в 17:50 около дома №38а по улице Романенко произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель 1975 года рождения на автомобиле „Ниссан“ столкнулся с электросамокатом, которым управлял школьник 2009 года рождения», — уточнили в пресс-службе.
В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.
Водитель «Ниссана» сбил школьника на улице Романенко в Миассе
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