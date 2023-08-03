03 августа 2023

Власти ХМАО выделили Нижневартовску кредит в четверть миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Выделенные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета Нижневартовска Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение предоставить кредит Нижневартовску для покрытия дефицита бюджета в размере 250 миллионов рублей. Соответствующее решение принято на заседании окружного правительства.

«Предоставить бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для финансирования дефицита бюджета муниципальному образованию городской округ Нижневартовск Ханты в сумме 250 000 000,00 рублей», — сообщается на сайте ведомства. Бюджетный кредит муниципалитету будет предоставлен на три года под 0,1 процента в год.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил кредит ХМАО на реконструкцию канализационных насосных станций. Объем выделенных средств составил 648 871,37 рубля.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение предоставить кредит Нижневартовску для покрытия дефицита бюджета в размере 250 миллионов рублей. Соответствующее решение принято на заседании окружного правительства. «Предоставить бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для финансирования дефицита бюджета муниципальному образованию городской округ Нижневартовск Ханты в сумме 250 000 000,00 рублей», — сообщается на сайте ведомства. Бюджетный кредит муниципалитету будет предоставлен на три года под 0,1 процента в год. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил кредит ХМАО на реконструкцию канализационных насосных станций. Объем выделенных средств составил 648 871,37 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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