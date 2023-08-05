Пропавшую по дороге домой свердловскую пенсионерку нашли мертвой. Фото

06 августа 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Женщину искали с 25 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области нашли мертвой 73-летнюю пенсионерку, которая 25 июля, возвращаясь домой, вышла из автобуса у магазина в Карпинске и пропала. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский». «Найдена, мертва», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте» утром 6 августа. Женщину также искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». По данным краснотурьинских силовиков, женщина вечером 25 июля поехала домой в Карпинск, но родные ее не дождались. Похожую женщину видели в тот же день на выезде из Карпинска в сторону Волчанска, отмечали силовики. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали дать комментарий позднее. Женщину искали с 25 июля Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Свердловской области нашли мертвой 73-летнюю пенсионерку, которая 25 июля, возвращаясь домой, вышла из автобуса у магазина в Карпинске и пропала. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский». «Найдена, мертва», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте» утром 6 августа. Женщину также искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». По данным краснотурьинских силовиков, женщина вечером 25 июля поехала домой в Карпинск, но родные ее не дождались. Похожую женщину видели в тот же день на выезде из Карпинска в сторону Волчанска, отмечали силовики. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали дать комментарий позднее.