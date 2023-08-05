В Свердловской области нашли мертвой 73-летнюю пенсионерку, которая 25 июля, возвращаясь домой, вышла из автобуса у магазина в Карпинске и пропала. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».
«Найдена, мертва», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте» утром 6 августа. Женщину также искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным краснотурьинских силовиков, женщина вечером 25 июля поехала домой в Карпинск, но родные ее не дождались. Похожую женщину видели в тот же день на выезде из Карпинска в сторону Волчанска, отмечали силовики.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали дать комментарий позднее.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.