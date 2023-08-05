05 августа 2023

Пропавшую по дороге домой свердловскую пенсионерку нашли мертвой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, ветеран, пожилая женщина, бабушка, день победы, трость в руке, пенсинерка
Женщину искали с 25 июля (архивное фото) Фото:

В Свердловской области нашли мертвой 73-летнюю пенсионерку, которая 25 июля, возвращаясь домой, вышла из автобуса у магазина в Карпинске и пропала. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».

«Найдена, мертва», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте» утром 6 августа. Женщину также искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным краснотурьинских силовиков, женщина вечером 25 июля поехала домой в Карпинск, но родные ее не дождались. Похожую женщину видели в тот же день на выезде из Карпинска в сторону Волчанска, отмечали силовики.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали дать комментарий позднее.

Женщину искали с 25 июля
Женщину искали с 25 июля
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В Свердловской области нашли мертвой 73-летнюю пенсионерку, которая 25 июля, возвращаясь домой, вышла из автобуса у магазина в Карпинске и пропала. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский». «Найдена, мертва», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте» утром 6 августа. Женщину также искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». По данным краснотурьинских силовиков, женщина вечером 25 июля поехала домой в Карпинск, но родные ее не дождались. Похожую женщину видели в тот же день на выезде из Карпинска в сторону Волчанска, отмечали силовики. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали дать комментарий позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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