Тюменская область выбилась в лидеры по торговле вторсырьем

08 августа 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Тюменская область обрабатывает до 100% твердых коммунальных отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по цифровым торгам вторсырьем в России. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Федеральная электронная платформа для торговли вторсырьем запущена в сентябре 2022 года. Всего регоператоры выставили на торговую площадку 104 лота вторсырья, из них 38 лотов опубликовало Тюменское экологическое объединение», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что Тюменская область обрабатывает 100% твердых коммунальных отходов. Вторсырье отбирается на мусороперерабатывающих заводах, расположенных на территории Тобольска, Ишима и Тюмени, а затем поставляется в другие регионы РФ для дальнейшей обработки. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области станет удобнее выбрасывать отходы благодаря закупке 1,1 тысячи новых мусорных контейнеров. Часть из них установят на новых площадках для сбора коммунальных отходов, часть направят на замену вышедших из строя баков, а из остальных — создадут резерв.

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по цифровым торгам вторсырьем в России. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Федеральная электронная платформа для торговли вторсырьем запущена в сентябре 2022 года. Всего регоператоры выставили на торговую площадку 104 лота вторсырья, из них 38 лотов опубликовало Тюменское экологическое объединение», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что Тюменская область обрабатывает 100% твердых коммунальных отходов. Вторсырье отбирается на мусороперерабатывающих заводах, расположенных на территории Тобольска, Ишима и Тюмени, а затем поставляется в другие регионы РФ для дальнейшей обработки. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области станет удобнее выбрасывать отходы благодаря закупке 1,1 тысячи новых мусорных контейнеров. Часть из них установят на новых площадках для сбора коммунальных отходов, часть направят на замену вышедших из строя баков, а из остальных — создадут резерв.