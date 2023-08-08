08 августа 2023

Житель Сургута заплатит штраф за самовыгул кошки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, кошка, птицы, сороки
За бесконтрольный выгул кошки грозит штраф Фото:

Власти Сургута составили административный протокол на жителя города за самовыгул кошки. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале управления по вопросам общественной безопасности города.

«Административной комиссией города рассмотрен протокол об административном правонарушении по факту бесконтрольного выгула кошки. Основанием для составления протокола послужила жалоба гражданина о выгуле кошки соседа в местах общего пользования без присмотра хозяина», — указано в сообщении.

За несоблюдение правил выгула домашних питомцев жителям грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей. «Ответственное содержание домашних животных, к которым также относятся и кошки, подразумевает в том числе выгул под контролем хозяина, что способствует обеспечению безопасности как самого животного, так и окружающих людей», — указано в посте.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сургута составили административный протокол на жителя города за самовыгул кошки. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале управления по вопросам общественной безопасности города. «Административной комиссией города рассмотрен протокол об административном правонарушении по факту бесконтрольного выгула кошки. Основанием для составления протокола послужила жалоба гражданина о выгуле кошки соседа в местах общего пользования без присмотра хозяина», — указано в сообщении. За несоблюдение правил выгула домашних питомцев жителям грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей. «Ответственное содержание домашних животных, к которым также относятся и кошки, подразумевает в том числе выгул под контролем хозяина, что способствует обеспечению безопасности как самого животного, так и окружающих людей», — указано в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...