Житель Сургута заплатит штраф за самовыгул кошки

За бесконтрольный выгул кошки грозит штраф Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Сургута составили административный протокол на жителя города за самовыгул кошки. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале управления по вопросам общественной безопасности города.

«Административной комиссией города рассмотрен протокол об административном правонарушении по факту бесконтрольного выгула кошки. Основанием для составления протокола послужила жалоба гражданина о выгуле кошки соседа в местах общего пользования без присмотра хозяина», — указано в сообщении.

За несоблюдение правил выгула домашних питомцев жителям грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей. «Ответственное содержание домашних животных, к которым также относятся и кошки, подразумевает в том числе выгул под контролем хозяина, что способствует обеспечению безопасности как самого животного, так и окружающих людей», — указано в посте.