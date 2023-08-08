Житель Сургута заплатит штраф за самовыгул кошки

Власти Сургута составили административный протокол на жителя города за самовыгул кошки. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале управления по вопросам общественной безопасности города.
«Административной комиссией города рассмотрен протокол об административном правонарушении по факту бесконтрольного выгула кошки. Основанием для составления протокола послужила жалоба гражданина о выгуле кошки соседа в местах общего пользования без присмотра хозяина», — указано в сообщении.
За несоблюдение правил выгула домашних питомцев жителям грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей. «Ответственное содержание домашних животных, к которым также относятся и кошки, подразумевает в том числе выгул под контролем хозяина, что способствует обеспечению безопасности как самого животного, так и окружающих людей», — указано в посте.
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