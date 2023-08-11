Суд над директором скандальной клиники пластической хирургии перенесли из Кургана в Тюмень

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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Суд по делу директора курганской клиники пройдет в Тюмени Фото:

Суд по делу директора клиники пластической хирургии Persona Nova Марины Ермаковой, обвиняемой в массовом мошенничестве, перенесли из Курган в Тюмень. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Калининский районный суд города Тюмени. Уголовные дела — первая инстанция. Ермакова М.В. Перечень статей: 159 ч.3 (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере — 45 эпизодов), ст. 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 160 ч.3 (хищение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения)», — информирует картотека суда. Дело на директора пластической клиники, которую обвиняли в обмане десятков клиентов, направлено по подсудности из Курганского городского суда.

Как сообщили URA.RU в областной прокуратуре, дело Ермаковой было решено перевести в Тюмень. В качестве причины было указано, что основное число потерпевших от возможных мошеннических действий женщины проживает в соседнем регионе.

По версии следствия, директор курганской клиники Persona Nova несколько лет собирала деньги с клиентов, обещая им услуги пластической хирургии. Клиентов находили в Кургане и соседних регионах. Более 120 человек не получили услуги, сделав предоплату. Ущерб составил более семи миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что дело директора курганской клиники вернулось в суд. Женщину обвиняли в более чем 100 эпизодах мошенничества.

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Суд по делу директора клиники пластической хирургии Persona Nova Марины Ермаковой, обвиняемой в массовом мошенничестве, перенесли из Курган в Тюмень. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Калининский районный суд города Тюмени. Уголовные дела — первая инстанция. Ермакова М.В. Перечень статей: 159 ч.3 (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере — 45 эпизодов), ст. 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 160 ч.3 (хищение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения)», — информирует картотека суда. Дело на директора пластической клиники, которую обвиняли в обмане десятков клиентов, направлено по подсудности из Курганского городского суда. Как сообщили URA.RU в областной прокуратуре, дело Ермаковой было решено перевести в Тюмень. В качестве причины было указано, что основное число потерпевших от возможных мошеннических действий женщины проживает в соседнем регионе. По версии следствия, директор курганской клиники Persona Nova несколько лет собирала деньги с клиентов, обещая им услуги пластической хирургии. Клиентов находили в Кургане и соседних регионах. Более 120 человек не получили услуги, сделав предоплату. Ущерб составил более семи миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дело директора курганской клиники вернулось в суд. Женщину обвиняли в более чем 100 эпизодах мошенничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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