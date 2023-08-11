Суд над директором скандальной клиники пластической хирургии перенесли из Кургана в Тюмень

11 августа 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Суд по делу директора курганской клиники пройдет в Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU Суд по делу директора клиники пластической хирургии Persona Nova Марины Ермаковой, обвиняемой в массовом мошенничестве, перенесли из Курган в Тюмень. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Калининский районный суд города Тюмени. Уголовные дела — первая инстанция. Ермакова М.В. Перечень статей: 159 ч.3 (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере — 45 эпизодов), ст. 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 160 ч.3 (хищение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения)», — информирует картотека суда. Дело на директора пластической клиники, которую обвиняли в обмане десятков клиентов, направлено по подсудности из Курганского городского суда. Как сообщили URA.RU в областной прокуратуре, дело Ермаковой было решено перевести в Тюмень. В качестве причины было указано, что основное число потерпевших от возможных мошеннических действий женщины проживает в соседнем регионе. По версии следствия, директор курганской клиники Persona Nova несколько лет собирала деньги с клиентов, обещая им услуги пластической хирургии. Клиентов находили в Кургане и соседних регионах. Более 120 человек не получили услуги, сделав предоплату. Ущерб составил более семи миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дело директора курганской клиники вернулось в суд. Женщину обвиняли в более чем 100 эпизодах мошенничества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд по делу директора клиники пластической хирургии Persona Nova Марины Ермаковой, обвиняемой в массовом мошенничестве, перенесли из Курган в Тюмень. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Калининский районный суд города Тюмени. Уголовные дела — первая инстанция. Ермакова М.В. Перечень статей: 159 ч.3 (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере — 45 эпизодов), ст. 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 160 ч.3 (хищение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения)», — информирует картотека суда. Дело на директора пластической клиники, которую обвиняли в обмане десятков клиентов, направлено по подсудности из Курганского городского суда. Как сообщили URA.RU в областной прокуратуре, дело Ермаковой было решено перевести в Тюмень. В качестве причины было указано, что основное число потерпевших от возможных мошеннических действий женщины проживает в соседнем регионе. По версии следствия, директор курганской клиники Persona Nova несколько лет собирала деньги с клиентов, обещая им услуги пластической хирургии. Клиентов находили в Кургане и соседних регионах. Более 120 человек не получили услуги, сделав предоплату. Ущерб составил более семи миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дело директора курганской клиники вернулось в суд. Женщину обвиняли в более чем 100 эпизодах мошенничества.