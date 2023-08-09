В Челябинске онлайн-торговля стала самой востребованной при покупке готового бизнеса

«Авито»: в Челябинске готовый бизнес чаще всего покупают в сфере онлайн-торговли

Челябинские инвесторы заинтересовались готовым бизнесом в сфере онлайн-торговли Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске сфера онлайн-торговли стала наиболее востребованной среди покупателей готового бизнеса. Как URA.RU рассказал руководитель категории на платформе «Авито» Илья Дудковский, каждый четвертый приобретатель интересуется пунктами выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов.

«Онлайн-торговля вошла в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности бизнеса в Челябинске. Так, во втором квартале на ПВЗ приходилось 27% в общей структуре спроса в макрокатегории готового бизнеса и франчайзинга на сайте», — сообщил URA.RU Дудковский.

Эксперт обратил внимание на то, что вместе с ПВЗ популярны предприятия общественного питания (доля в 13% совокупного спроса), интернет-магазины и IT-компании (вместе — 8%). Совокупно на топ из данных категорий пришлось 48% в структуре спроса на готовый бизнес. При этом востребованность среди инвесторов онлайн-магазинов и IT-фирм за год выросла в 2,5 раза.

Пятерку привлекательных для бизнеса компаний замыкают салоны красоты и предприятия производственной сферы. В то же время обе категории во втором квартале 2023 года потеряли по 2 процентных пункта в структуре спроса: вместо 9% год назад за тот же период осталось 7%. Бьюти-направление привлекательно в условиях роста спроса на услуги салонов.

Рост популярности среди бизнесменов готовых компаний Дудковский связал с трендом на занятие своим делом и многообразием вариантов вложения средств: приобретение готовой компании, доли в ней, покупка франшизы или участие в бизнесе в качестве со-инвестора.