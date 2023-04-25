В Челябинске вырос интерес к покупке бизнеса

Спрос на покупку стоматологических клиник вырос в пять раз Фото: Алиса Курганская © URA.RU

В Челябинске в течение первого квартала на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше всего спрос вырос на покупку стоматологических кабинетов.

«В первом квартале 2023 года предприниматели интересовались покупкой готового бизнеса на 25% чаще, чем год назад. При этом рост к концу 2022 года составил 17%», — прокомментировали в «Авито».

Интерес к медицинскому бизнесу проявился в пятикратном увеличении запроса на покупку клиник. Также в 2,1 раза чаще стали читать объявления о продаже салонов красоты Челябинска. Спросом у пользователей платформы пользуются и IT-компании, интернет-магазины, бизнес в сфере развлечений, спрос на который возрос в 2,5 раза.

В «Авито» отметили, что самой востребованной категорией классифайда остаются пункты выдачи товара (ПВЗ). Запрос у покупателей на ПВЗ вырос на 18%. Также активно интересуются приобретением предприятий общепита (плюс 17,5%) и услугами по созданию интернет-магазина «под ключ» (плюс 9%).