В Челябинске вырос интерес к покупке бизнеса

В Челябинске в течение первого квартала на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше всего спрос вырос на покупку стоматологических кабинетов.
«В первом квартале 2023 года предприниматели интересовались покупкой готового бизнеса на 25% чаще, чем год назад. При этом рост к концу 2022 года составил 17%», — прокомментировали в «Авито».
Интерес к медицинскому бизнесу проявился в пятикратном увеличении запроса на покупку клиник. Также в 2,1 раза чаще стали читать объявления о продаже салонов красоты Челябинска. Спросом у пользователей платформы пользуются и IT-компании, интернет-магазины, бизнес в сфере развлечений, спрос на который возрос в 2,5 раза.
В «Авито» отметили, что самой востребованной категорией классифайда остаются пункты выдачи товара (ПВЗ). Запрос у покупателей на ПВЗ вырос на 18%. Также активно интересуются приобретением предприятий общепита (плюс 17,5%) и услугами по созданию интернет-магазина «под ключ» (плюс 9%).
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