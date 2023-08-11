В Индии отметили удачную стратегию Шойгу для противостояния ВСУ

Countercurrents: Шойгу помог создать неприступную линию обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу создал неприступную для ВСУ линию обороны РФ, передает Countercurrents Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Деятельность министра обороны РФ Сергея Шойгу позволила российской армии создать неприступную линию обороны, а также приспособиться к любым вызовам. Об этом пишет зарубежный журналист, специализирующийся на геополитических темах Славиша Батко Милачич.

«Сергей Шойгу начал реорганизацию российской армии и тем самым сделал ее более стойкой и приспособленной ко всем вызовам. Он сумел создать неприступную линию обороны и наладить систему управления на высшем уровне», — написал Славиша Батко Милачич в материале для индийского новостного агентства Countercurrents. По его словам, Киев надеялся на разобщение между Минобороны и ЧВК «Вагнер», которое, по мнению Украины, должно было привести к чисткам внутри военного ведомства. Это стало очередной украинской ошибкой, подчеркнул Милачич.

На Украине также отмечали успешную линии обороны РФ, которую смог организовать бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Отмечается, что он смог предвидеть контрнаступление ВСУ.

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Деятельность министра обороны РФ Сергея Шойгу позволила российской армии создать неприступную линию обороны, а также приспособиться к любым вызовам. Об этом пишет зарубежный журналист, специализирующийся на геополитических темах Славиша Батко Милачич. «Сергей Шойгу начал реорганизацию российской армии и тем самым сделал ее более стойкой и приспособленной ко всем вызовам. Он сумел создать неприступную линию обороны и наладить систему управления на высшем уровне», — написал Славиша Батко Милачич в материале для индийского новостного агентства Countercurrents. По его словам, Киев надеялся на разобщение между Минобороны и ЧВК «Вагнер», которое, по мнению Украины, должно было привести к чисткам внутри военного ведомства. Это стало очередной украинской ошибкой, подчеркнул Милачич. На Украине также отмечали успешную линии обороны РФ, которую смог организовать бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Отмечается, что он смог предвидеть контрнаступление ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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