В Индии отметили удачную стратегию Шойгу для противостояния ВСУ

Countercurrents: Шойгу помог создать неприступную линию обороны РФ

11 августа 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу создал неприступную для ВСУ линию обороны РФ, передает Countercurrents Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Деятельность министра обороны РФ Сергея Шойгу позволила российской армии создать неприступную линию обороны, а также приспособиться к любым вызовам. Об этом пишет зарубежный журналист, специализирующийся на геополитических темах Славиша Батко Милачич. «Сергей Шойгу начал реорганизацию российской армии и тем самым сделал ее более стойкой и приспособленной ко всем вызовам. Он сумел создать неприступную линию обороны и наладить систему управления на высшем уровне», — написал Славиша Батко Милачич в материале для индийского новостного агентства Countercurrents. По его словам, Киев надеялся на разобщение между Минобороны и ЧВК «Вагнер», которое, по мнению Украины, должно было привести к чисткам внутри военного ведомства. Это стало очередной украинской ошибкой, подчеркнул Милачич. На Украине также отмечали успешную линии обороны РФ, которую смог организовать бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Отмечается, что он смог предвидеть контрнаступление ВСУ.

Деятельность министра обороны РФ Сергея Шойгу позволила российской армии создать неприступную линию обороны, а также приспособиться к любым вызовам. Об этом пишет зарубежный журналист, специализирующийся на геополитических темах Славиша Батко Милачич. «Сергей Шойгу начал реорганизацию российской армии и тем самым сделал ее более стойкой и приспособленной ко всем вызовам. Он сумел создать неприступную линию обороны и наладить систему управления на высшем уровне», — написал Славиша Батко Милачич в материале для индийского новостного агентства Countercurrents. По его словам, Киев надеялся на разобщение между Минобороны и ЧВК «Вагнер», которое, по мнению Украины, должно было привести к чисткам внутри военного ведомства. Это стало очередной украинской ошибкой, подчеркнул Милачич. На Украине также отмечали успешную линии обороны РФ, которую смог организовать бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Отмечается, что он смог предвидеть контрнаступление ВСУ.