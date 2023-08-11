Бастрыкин взялся за дело школьника из ХМАО, подстреленного вместо гуся

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин интересуется ходом расследования уголовного дела школьника из ХМАО, которому охотник выстрелил в голову из ружья. В соцсети ведомство уточняет, что стрелявший перепутал мальчика с птицей.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. 8 августа 2023 года житель региона во время охоты, находясь в лодке на реке Северная Сосьва, произвел выстрел из оружия в несовершеннолетнего, приняв его за птицу. В результате подростку причинено проникающее огнестрельное ранение головы», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском районе (ХМАО) охотник прострелил из ружья голову школьнику, который плавал у берега реки. Мужчина перепутал ребенка с гусем. Позже прокуратура начала проверку данного ЧП. В свою очередь в окружном Следкоме возбудили уголовное дело.
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