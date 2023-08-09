В ХМАО прокуратура подключилась к ЧП со школьником, которого подстрелили вместо гуся

10 августа 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Прокуратура устроила проверку ЧП со школьником в Березовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура устроила проверку истории со школьником в Березовском районе, которому охотник выстрелил из ружья в голову. Мужчина перепутал ребенка, купающегося в реке, с гусем. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сфере организации летнего отдыха, а также соблюдению уполномоченным органами полномочий по контролю за владельцами оружия», — говорится в сообщении ведомства. Ребенок пострадал вечером 8 августа на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Местный охотник увидел плавающих у берега гусей и выстрелил из охотничьего ружья. Однако в итоге попал в подростка. Ранее URA.RU рассказывало, что ребенка доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Прокуратура устроила проверку истории со школьником в Березовском районе, которому охотник выстрелил из ружья в голову. Мужчина перепутал ребенка, купающегося в реке, с гусем. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сфере организации летнего отдыха, а также соблюдению уполномоченным органами полномочий по контролю за владельцами оружия», — говорится в сообщении ведомства. Ребенок пострадал вечером 8 августа на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Местный охотник увидел плавающих у берега гусей и выстрелил из охотничьего ружья. Однако в итоге попал в подростка. Ранее URA.RU рассказывало, что ребенка доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.