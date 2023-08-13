Курганцы попросили вернуть кинотеатр «Мир», который закрыли в 2004 году

14 августа 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

На месте кинотеатра сейчас находятся торговые ряды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Восточного района в Кургане попросили вернуть кинотеатр «Мир», на месте которого в настоящее время расположены торговые ряды. Об этом горожане написали на портале «Обратись». Кинотеатр был закрыт 27 апреля 2004 года. «Очень хочется, чтобы вернули кинотеатр, сейчас там находятся торговые ряды. В Восточном и Вороновке проживают дети, и не у всех из них есть возможность ездить в центр города, чтобы посмотреть фильмы. Помимо клуба по интересам и досуговых мероприятий дети и взрослые с удовольствием ходили бы в кино. Пожалуйста, обратите внимание!» — написали жители города. Как сообщается на сайте СБИС, кинотеатр «Мир» закрыли 27 апреля 2004 года. На обращение мэрия Кургана ответила тем, что в Восточном районе есть Культурно-досуговый центр молодежи и народного творчества. «Ответ подготовлен департаментом социальной политики. Центр находится по адресу ул. Куйбышева, 144а. В данном учреждении работают клубы по интересам и творческие объединения для всех возрастов», — написала администрация.

Жители Восточного района в Кургане попросили вернуть кинотеатр «Мир», на месте которого в настоящее время расположены торговые ряды. Об этом горожане написали на портале «Обратись». Кинотеатр был закрыт 27 апреля 2004 года. «Очень хочется, чтобы вернули кинотеатр, сейчас там находятся торговые ряды. В Восточном и Вороновке проживают дети, и не у всех из них есть возможность ездить в центр города, чтобы посмотреть фильмы. Помимо клуба по интересам и досуговых мероприятий дети и взрослые с удовольствием ходили бы в кино. Пожалуйста, обратите внимание!» — написали жители города. Как сообщается на сайте СБИС, кинотеатр «Мир» закрыли 27 апреля 2004 года. На обращение мэрия Кургана ответила тем, что в Восточном районе есть Культурно-досуговый центр молодежи и народного творчества. «Ответ подготовлен департаментом социальной политики. Центр находится по адресу ул. Куйбышева, 144а. В данном учреждении работают клубы по интересам и творческие объединения для всех возрастов», — написала администрация.