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Курганцы попросили вернуть кинотеатр «Мир», который закрыли в 2004 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
На месте кинотеатра сейчас находятся торговые ряды Фото:

Жители Восточного района в Кургане попросили вернуть кинотеатр «Мир», на месте которого в настоящее время расположены торговые ряды. Об этом горожане написали на портале «Обратись». Кинотеатр был закрыт 27 апреля 2004 года.

«Очень хочется, чтобы вернули кинотеатр, сейчас там находятся торговые ряды. В Восточном и Вороновке проживают дети, и не у всех из них есть возможность ездить в центр города, чтобы посмотреть фильмы. Помимо клуба по интересам и досуговых мероприятий дети и взрослые с удовольствием ходили бы в кино. Пожалуйста, обратите внимание!» — написали жители города. Как сообщается на сайте СБИС, кинотеатр «Мир» закрыли 27 апреля 2004 года.

На обращение мэрия Кургана ответила тем, что в Восточном районе есть Культурно-досуговый центр молодежи и народного творчества. «Ответ подготовлен департаментом социальной политики. Центр находится по адресу ул. Куйбышева, 144а. В данном учреждении работают клубы по интересам и творческие объединения для всех возрастов», — написала администрация.

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Жители Восточного района в Кургане попросили вернуть кинотеатр «Мир», на месте которого в настоящее время расположены торговые ряды. Об этом горожане написали на портале «Обратись». Кинотеатр был закрыт 27 апреля 2004 года. «Очень хочется, чтобы вернули кинотеатр, сейчас там находятся торговые ряды. В Восточном и Вороновке проживают дети, и не у всех из них есть возможность ездить в центр города, чтобы посмотреть фильмы. Помимо клуба по интересам и досуговых мероприятий дети и взрослые с удовольствием ходили бы в кино. Пожалуйста, обратите внимание!» — написали жители города. Как сообщается на сайте СБИС, кинотеатр «Мир» закрыли 27 апреля 2004 года. На обращение мэрия Кургана ответила тем, что в Восточном районе есть Культурно-досуговый центр молодежи и народного творчества. «Ответ подготовлен департаментом социальной политики. Центр находится по адресу ул. Куйбышева, 144а. В данном учреждении работают клубы по интересам и творческие объединения для всех возрастов», — написала администрация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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