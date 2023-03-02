В Пермском крае нашлась только одна управляющая компания, которая не имеет долгов перед «Т Плюс»

Единственной компанией в Пермском крае, не имеющей задолженности перед теплоснабжающей организацией «Т Плюс», является ООО «КУ». Информация отражена в реестре задолженности потребителей за тепло (по состоянию на конец января 2023 года), который опубликован на сайте сетевой организации.
«ООО „КУ“, задолженность (всего): 0,00 рублей», — отражено в реестре. Задолженность в сумме менее одной тысячи рублей имеют пять юрлиц: ООО «УК „Дом будущего“ (870 руб.), ООО „Энергоэффективность (800 руб.), ООО ‚Уют-сервис Прикамье‘ (370 руб.), ООО ‚УК Прикамский дом‘ (350 руб.), ООО ‚Ника‘ (10 руб.). Долг остальных управляющих компаний перед ‚Т Плюс‘ превышает 1 тысячу рублей.
По данным сервиса Audit-it.ru, компания «КУ», была зарегистрирована в 2007 году, ее учредителем является губахинская предпринимательница Татьяна Чистякова. Сейчас юрлицо находится в стадии банкротства, конкурсное производство в его отношении начато в 2020 году. По итогам 2021 года, чистый убыток УК составил 1,1 млн рублей.
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