В Пермском крае нашлась только одна управляющая компания, которая не имеет долгов перед «Т Плюс»

В Пермском крае лишь одна управляющая компания из 300 не имеет долгов перед «Т Плюс»

03 марта 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Пермском крае почти все УК имеют долги за поставку тепла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Единственной компанией в Пермском крае, не имеющей задолженности перед теплоснабжающей организацией «Т Плюс», является ООО «КУ». Информация отражена в реестре задолженности потребителей за тепло (по состоянию на конец января 2023 года), который опубликован на сайте сетевой организации. Новость по теме Пермские управляющие компании задолжали миллиарды коммунальщикам «ООО „КУ“, задолженность (всего): 0,00 рублей», — отражено в реестре. Задолженность в сумме менее одной тысячи рублей имеют пять юрлиц: ООО «УК „Дом будущего“ (870 руб.), ООО „Энергоэффективность (800 руб.), ООО ‚Уют-сервис Прикамье‘ (370 руб.), ООО ‚УК Прикамский дом‘ (350 руб.), ООО ‚Ника‘ (10 руб.). Долг остальных управляющих компаний перед ‚Т Плюс‘ превышает 1 тысячу рублей. По данным сервиса Audit-it.ru, компания «КУ», была зарегистрирована в 2007 году, ее учредителем является губахинская предпринимательница Татьяна Чистякова. Сейчас юрлицо находится в стадии банкротства, конкурсное производство в его отношении начато в 2020 году. По итогам 2021 года, чистый убыток УК составил 1,1 млн рублей.

Единственной компанией в Пермском крае, не имеющей задолженности перед теплоснабжающей организацией «Т Плюс», является ООО «КУ». Информация отражена в реестре задолженности потребителей за тепло (по состоянию на конец января 2023 года), который опубликован на сайте сетевой организации. «ООО „КУ“, задолженность (всего): 0,00 рублей», — отражено в реестре. Задолженность в сумме менее одной тысячи рублей имеют пять юрлиц: ООО «УК „Дом будущего“ (870 руб.), ООО „Энергоэффективность (800 руб.), ООО ‚Уют-сервис Прикамье‘ (370 руб.), ООО ‚УК Прикамский дом‘ (350 руб.), ООО ‚Ника‘ (10 руб.). Долг остальных управляющих компаний перед ‚Т Плюс‘ превышает 1 тысячу рублей. По данным сервиса Audit-it.ru, компания «КУ», была зарегистрирована в 2007 году, ее учредителем является губахинская предпринимательница Татьяна Чистякова. Сейчас юрлицо находится в стадии банкротства, конкурсное производство в его отношении начато в 2020 году. По итогам 2021 года, чистый убыток УК составил 1,1 млн рублей.