Пермская краевая больница задолжала миллионы рублей за тепло

Пермская краевая клиническая больница задолжала за отопление четыре миллиона рублей. Информация об этом опубликована в документе на сайте арбитражного суда Пермского края.
«ПАО „Т Плюс“ взыскивает с ГБУЗ „Пермская краевая клиническая больница“ 4 млн 063 тысячи рублей задолженности за тепловую энергию. Период задолженности с 13 февраля по 19 мая 2023 года», — указано в судебном документе.
Судебное заседание назначено на 13 сентября в Перми. ПАО «Т Плюс» является по данным СБИС, крупнейшей российской частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
Ранее Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей.
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