08 августа 2023

Пермская краевая больница задолжала миллионы рублей за тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы и свечи у входа в университет, траур. Пермь, городская клиническая больница 4
Пермская краевая больница задолжала за теплоэнергию 4 млн рублей Фото:

Пермская краевая клиническая больница задолжала за отопление четыре миллиона рублей. Информация об этом опубликована в документе на сайте арбитражного суда Пермского края.

«ПАО „Т Плюс“ взыскивает с ГБУЗ „Пермская краевая клиническая больница“ 4 млн 063 тысячи рублей задолженности за тепловую энергию. Период задолженности с 13 февраля по 19 мая 2023 года», — указано в судебном документе.

Судебное заседание назначено на 13 сентября в Перми. ПАО «Т Плюс» является по данным СБИС, крупнейшей российской частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Ранее Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей.

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Пермская краевая клиническая больница задолжала за отопление четыре миллиона рублей. Информация об этом опубликована в документе на сайте арбитражного суда Пермского края. «ПАО „Т Плюс“ взыскивает с ГБУЗ „Пермская краевая клиническая больница“ 4 млн 063 тысячи рублей задолженности за тепловую энергию. Период задолженности с 13 февраля по 19 мая 2023 года», — указано в судебном документе. Судебное заседание назначено на 13 сентября в Перми. ПАО «Т Плюс» является по данным СБИС, крупнейшей российской частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ранее Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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