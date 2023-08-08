Пермская краевая больница задолжала миллионы рублей за тепло

09 августа 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Пермская краевая больница задолжала за теплоэнергию 4 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская краевая клиническая больница задолжала за отопление четыре миллиона рублей. Информация об этом опубликована в документе на сайте арбитражного суда Пермского края. «ПАО „Т Плюс“ взыскивает с ГБУЗ „Пермская краевая клиническая больница“ 4 млн 063 тысячи рублей задолженности за тепловую энергию. Период задолженности с 13 февраля по 19 мая 2023 года», — указано в судебном документе. Судебное заседание назначено на 13 сентября в Перми. ПАО «Т Плюс» является по данным СБИС, крупнейшей российской частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ранее Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей.

Пермская краевая клиническая больница задолжала за отопление четыре миллиона рублей. Информация об этом опубликована в документе на сайте арбитражного суда Пермского края. «ПАО „Т Плюс“ взыскивает с ГБУЗ „Пермская краевая клиническая больница“ 4 млн 063 тысячи рублей задолженности за тепловую энергию. Период задолженности с 13 февраля по 19 мая 2023 года», — указано в судебном документе. Судебное заседание назначено на 13 сентября в Перми. ПАО «Т Плюс» является по данным СБИС, крупнейшей российской частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ранее Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей.