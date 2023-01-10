Пермские управляющие компании задолжали миллиарды коммунальщикам

10 января 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Реестр должников опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае к концу 2022 года долги ТСЖ и управляющих компаний перед коммунальщиками за тепло и горячую воду составляют более 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщается в реестре, который опубликован на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». «Реестр задолженности потребителей за тепло по состоянию на 30.11.2022. Управляющие компании — более 2,1 млрд рублей, ТСЖ и ТСН — 493,1 млн рублей», — указано в документе. По данным на конец мая прошлого года долг управляющих компаний перед «ЭнергосбыТ Плюс» составлял более 2,2 млрд рублей, ТСЖ и ТСН были должны за тепло и горячую воду 462,6 млн рублей. В антилидерах по долгам находятся компании «МАКО» (177,1 млн рублей), «Пермская модель комфорта» (170 млн рублей), «ТЕХКОМФОРТ» (162,2 млн рублей). Среди товариществ собственников жилья список должников возглавляют ТСЖ «Химград» (36,2 млн рублей), «Авиагородок» (19 млн рублей), «Водники-1» (13,1 млн рублей). Ранее URA.RU рассказывало о рейтинге лучших управляющих компаний Пермского края. По итогам второго квартала 2022 года тройку лидеров возглавила организация «СМУ №2 Сатурн-Р», принадлежащая миллиардеру Александру Репину.

В Пермском крае к концу 2022 года долги ТСЖ и управляющих компаний перед коммунальщиками за тепло и горячую воду составляют более 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщается в реестре, который опубликован на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». «Реестр задолженности потребителей за тепло по состоянию на 30.11.2022. Управляющие компании — более 2,1 млрд рублей, ТСЖ и ТСН — 493,1 млн рублей», — указано в документе. По данным на конец мая прошлого года долг управляющих компаний перед «ЭнергосбыТ Плюс» составлял более 2,2 млрд рублей, ТСЖ и ТСН были должны за тепло и горячую воду 462,6 млн рублей. В антилидерах по долгам находятся компании «МАКО» (177,1 млн рублей), «Пермская модель комфорта» (170 млн рублей), «ТЕХКОМФОРТ» (162,2 млн рублей). Среди товариществ собственников жилья список должников возглавляют ТСЖ «Химград» (36,2 млн рублей), «Авиагородок» (19 млн рублей), «Водники-1» (13,1 млн рублей). Ранее URA.RU рассказывало о рейтинге лучших управляющих компаний Пермского края. По итогам второго квартала 2022 года тройку лидеров возглавила организация «СМУ №2 Сатурн-Р», принадлежащая миллиардеру Александру Репину.