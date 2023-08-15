Звезда TikTok приедет с концертом в Тюменскую область

В Ишиме (Тюменская область) 15 ноября выступит звезда TikTok (2,2 млн подписчиков) и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, более известный как Amirchik. Об этом рассказали в Ишимском городском культурном центре.
«Ишим, встречай! 15 ноября в 18:00 концерт Амирчика! Любимец детей и взрослых, Amirchik готов зарядить своей любовью и энергетикой зрителей в своем первом концертом туре по России», — указано в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
Выступать 19-летняя звезда будет в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ. Стоимость билетов составит от 800 до 1500 рублей. При этом их можно купить с помощью Пушкинской карты.
Ранее URA.RU сообщало, что Amirchik приедет на празднование 300-летия Екатеринбурга. Он споет в Преображенском парке, где также выступят «Винтаж», Травма и SKIDRI.
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