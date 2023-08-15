Звезда TikTok приедет с концертом в Тюменскую область

Видеоблогер и музыкальный исполнитель Amirchik выступит в Ишиме

16 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Тиктокер уже успел попасть в чарты «ВКонтакте» и Apple Music Фото: Московец Илья © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) 15 ноября выступит звезда TikTok (2,2 млн подписчиков) и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, более известный как Amirchik. Об этом рассказали в Ишимском городском культурном центре. «Ишим, встречай! 15 ноября в 18:00 концерт Амирчика! Любимец детей и взрослых, Amirchik готов зарядить своей любовью и энергетикой зрителей в своем первом концертом туре по России», — указано в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Выступать 19-летняя звезда будет в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ. Стоимость билетов составит от 800 до 1500 рублей. При этом их можно купить с помощью Пушкинской карты. Ранее URA.RU сообщало, что Amirchik приедет на празднование 300-летия Екатеринбурга. Он споет в Преображенском парке, где также выступят «Винтаж», Травма и SKIDRI.

В Ишиме (Тюменская область) 15 ноября выступит звезда TikTok (2,2 млн подписчиков) и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, более известный как Amirchik. Об этом рассказали в Ишимском городском культурном центре. «Ишим, встречай! 15 ноября в 18:00 концерт Амирчика! Любимец детей и взрослых, Amirchik готов зарядить своей любовью и энергетикой зрителей в своем первом концертом туре по России», — указано в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Выступать 19-летняя звезда будет в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ. Стоимость билетов составит от 800 до 1500 рублей. При этом их можно купить с помощью Пушкинской карты. Ранее URA.RU сообщало, что Amirchik приедет на празднование 300-летия Екатеринбурга. Он споет в Преображенском парке, где также выступят «Винтаж», Травма и SKIDRI.