15 августа 2023

Звезда TikTok приедет с концертом в Тюменскую область

Видеоблогер и музыкальный исполнитель Amirchik выступит в Ишиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, зрители, толпа
Тиктокер уже успел попасть в чарты «ВКонтакте» и Apple Music Фото:

В Ишиме (Тюменская область) 15 ноября выступит звезда TikTok (2,2 млн подписчиков) и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, более известный как Amirchik. Об этом рассказали в Ишимском городском культурном центре.

«Ишим, встречай! 15 ноября в 18:00 концерт Амирчика! Любимец детей и взрослых, Amirchik готов зарядить своей любовью и энергетикой зрителей в своем первом концертом туре по России», — указано в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Выступать 19-летняя звезда будет в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ. Стоимость билетов составит от 800 до 1500 рублей. При этом их можно купить с помощью Пушкинской карты.

Ранее URA.RU сообщало, что Amirchik приедет на празднование 300-летия Екатеринбурга. Он споет в Преображенском парке, где также выступят «Винтаж», Травма и SKIDRI.

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В Ишиме (Тюменская область) 15 ноября выступит звезда TikTok (2,2 млн подписчиков) и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, более известный как Amirchik. Об этом рассказали в Ишимском городском культурном центре. «Ишим, встречай! 15 ноября в 18:00 концерт Амирчика! Любимец детей и взрослых, Amirchik готов зарядить своей любовью и энергетикой зрителей в своем первом концертом туре по России», — указано в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Выступать 19-летняя звезда будет в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ. Стоимость билетов составит от 800 до 1500 рублей. При этом их можно купить с помощью Пушкинской карты. Ранее URA.RU сообщало, что Amirchik приедет на празднование 300-летия Екатеринбурга. Он споет в Преображенском парке, где также выступят «Винтаж», Травма и SKIDRI.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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