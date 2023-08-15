Шеф-повар из ХМАО разработал новое меню для пассажиров Utair 16 августа 2023 в 11:52 Размер текста - 17 + В меню бизнес-класса войдут блюда из северной рыбы, десерты с брусникой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Шеф-повар из Сургута (ХМАО) Егор Королев разработал меню для пассажиров бизнес-класса самолетов Utair. Официальный сайт авиакомпании сообщил, что в перечень блюд вошли традиционные русские рецепты из сибирских продуктов. «С августа пассажирам бизнес-класса доступно новое меню, которое разработал шеф-повар из Сургута Егор Королев. В основе рационов — концепция сибирской кухни: блюда из форели и муксуна, стейки из мраморной говядины, блинчики с вареньем и десерты с брусникой», — сообщает Utair. Команда поваров разрабатывала меню полгода. Они выбрали самые востребованные блюда сибирской кухни, учли изменение вкуса ингредиентов в полете и мнение пассажиров, которые дегустировали новый рацион. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов. Полюбившиеся пассажирам марки доступны для бизнес-класса с августа. Шеф-повар из Сургута (ХМАО) Егор Королев разработал меню для пассажиров бизнес-класса самолетов Utair. Официальный сайт авиакомпании сообщил, что в перечень блюд вошли традиционные русские рецепты из сибирских продуктов. «С августа пассажирам бизнес-класса доступно новое меню, которое разработал шеф-повар из Сургута Егор Королев. В основе рационов — концепция сибирской кухни: блюда из форели и муксуна, стейки из мраморной говядины, блинчики с вареньем и десерты с брусникой», — сообщает Utair. Команда поваров разрабатывала меню полгода. Они выбрали самые востребованные блюда сибирской кухни, учли изменение вкуса ингредиентов в полете и мнение пассажиров, которые дегустировали новый рацион. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов. Полюбившиеся пассажирам марки доступны для бизнес-класса с августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям