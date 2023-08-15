Шеф-повар из ХМАО разработал новое меню для пассажиров Utair

Шеф-повар из Сургута (ХМАО) Егор Королев разработал меню для пассажиров бизнес-класса самолетов Utair. Официальный сайт авиакомпании сообщил, что в перечень блюд вошли традиционные русские рецепты из сибирских продуктов.
«С августа пассажирам бизнес-класса доступно новое меню, которое разработал шеф-повар из Сургута Егор Королев. В основе рационов — концепция сибирской кухни: блюда из форели и муксуна, стейки из мраморной говядины, блинчики с вареньем и десерты с брусникой», — сообщает Utair.
Команда поваров разрабатывала меню полгода. Они выбрали самые востребованные блюда сибирской кухни, учли изменение вкуса ингредиентов в полете и мнение пассажиров, которые дегустировали новый рацион.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов. Полюбившиеся пассажирам марки доступны для бизнес-класса с августа.
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