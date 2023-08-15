15 августа 2023

Шеф-повар из ХМАО разработал новое меню для пассажиров Utair

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация меню шеф-повара Михаила Чеснокова в ресторане «Огонек»., блюдо, рыба, еда, лед, ледяная тарелка
В меню бизнес-класса войдут блюда из северной рыбы, десерты с брусникой Фото:

Шеф-повар из Сургута (ХМАО) Егор Королев разработал меню для пассажиров бизнес-класса самолетов Utair. Официальный сайт авиакомпании сообщил, что в перечень блюд вошли традиционные русские рецепты из сибирских продуктов.

«С августа пассажирам бизнес-класса доступно новое меню, которое разработал шеф-повар из Сургута Егор Королев. В основе рационов — концепция сибирской кухни: блюда из форели и муксуна, стейки из мраморной говядины, блинчики с вареньем и десерты с брусникой», — сообщает Utair.

Команда поваров разрабатывала меню полгода. Они выбрали самые востребованные блюда сибирской кухни, учли изменение вкуса ингредиентов в полете и мнение пассажиров, которые дегустировали новый рацион.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов. Полюбившиеся пассажирам марки доступны для бизнес-класса с августа.

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Шеф-повар из Сургута (ХМАО) Егор Королев разработал меню для пассажиров бизнес-класса самолетов Utair. Официальный сайт авиакомпании сообщил, что в перечень блюд вошли традиционные русские рецепты из сибирских продуктов. «С августа пассажирам бизнес-класса доступно новое меню, которое разработал шеф-повар из Сургута Егор Королев. В основе рационов — концепция сибирской кухни: блюда из форели и муксуна, стейки из мраморной говядины, блинчики с вареньем и десерты с брусникой», — сообщает Utair. Команда поваров разрабатывала меню полгода. Они выбрали самые востребованные блюда сибирской кухни, учли изменение вкуса ингредиентов в полете и мнение пассажиров, которые дегустировали новый рацион. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов. Полюбившиеся пассажирам марки доступны для бизнес-класса с августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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