Компания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов

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Напитки будут доступны пассажирам бизнес-класса Фото:

Авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь для пассажиров бизнес-класса на борт самолетов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Главным катализатором возврата премиального алкоголя в меню бизнес-класса Utair стало требование пассажиров. Полюбившиеся им марки доступны на рейсах уже с августа», — рассказали в пресс-службе.

По данным авиакомпании, в список вошли: игристое, белое и красное вина, виски, коньяк и водка. В Utair подчеркивают, что напитки стали дополнением к блюдам из нового сибирского меню авиакомпании, которое также доступно для пассажиров бизнес-класса с августа.

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Авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь для пассажиров бизнес-класса на борт самолетов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. «Главным катализатором возврата премиального алкоголя в меню бизнес-класса Utair стало требование пассажиров. Полюбившиеся им марки доступны на рейсах уже с августа», — рассказали в пресс-службе. По данным авиакомпании, в список вошли: игристое, белое и красное вина, виски, коньяк и водка. В Utair подчеркивают, что напитки стали дополнением к блюдам из нового сибирского меню авиакомпании, которое также доступно для пассажиров бизнес-класса с августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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