Компания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов

02 августа 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Напитки будут доступны пассажирам бизнес-класса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь для пассажиров бизнес-класса на борт самолетов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. «Главным катализатором возврата премиального алкоголя в меню бизнес-класса Utair стало требование пассажиров. Полюбившиеся им марки доступны на рейсах уже с августа», — рассказали в пресс-службе. По данным авиакомпании, в список вошли: игристое, белое и красное вина, виски, коньяк и водка. В Utair подчеркивают, что напитки стали дополнением к блюдам из нового сибирского меню авиакомпании, которое также доступно для пассажиров бизнес-класса с августа.

Авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь для пассажиров бизнес-класса на борт самолетов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. «Главным катализатором возврата премиального алкоголя в меню бизнес-класса Utair стало требование пассажиров. Полюбившиеся им марки доступны на рейсах уже с августа», — рассказали в пресс-службе. По данным авиакомпании, в список вошли: игристое, белое и красное вина, виски, коньяк и водка. В Utair подчеркивают, что напитки стали дополнением к блюдам из нового сибирского меню авиакомпании, которое также доступно для пассажиров бизнес-класса с августа.