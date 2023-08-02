Компания Utair вернула премиальный алкоголь на борт самолетов

Напитки будут доступны пассажирам бизнес-класса
Авиакомпания Utair вернула премиальный алкоголь для пассажиров бизнес-класса на борт самолетов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Главным катализатором возврата премиального алкоголя в меню бизнес-класса Utair стало требование пассажиров. Полюбившиеся им марки доступны на рейсах уже с августа», — рассказали в пресс-службе.
По данным авиакомпании, в список вошли: игристое, белое и красное вина, виски, коньяк и водка. В Utair подчеркивают, что напитки стали дополнением к блюдам из нового сибирского меню авиакомпании, которое также доступно для пассажиров бизнес-класса с августа.
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