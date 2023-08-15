15 августа 2023

В ХМАО упали цены на арбузы и дыни

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, арбузы, дыни, прилавок
В Югре из-за разгара сезона начали дешеветь арбузы и дыни Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начали дешеветь арбузы и дыни. Стоимость продукции снизилась в пределах 25% и 45% соответственно. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими продавцами.

«Арбузы были 60 рублей, а сейчас стали продавать по 45 за килограмм», — рассказал продавец Раман из Ханты-Мансийска. В первую очередь подешевела продукция из Дагестана, а также заграничные арбузы из Казахстана.

Цены на дыни в регионе, по словам продавцов, упали более чем на 45%. «Дыни, смотря какой сорт, в июле были 180-200 рублей. Сейчас от 100 рублей примерно. Разгар сезона, поэтому все начали скидывать цены», — добавляет продавец Евгений из Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало о лучшем времени для сбора кедровых орехов в ХМАО. В регионе сезон заготовки шишек начинается в конце лета.

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В Ханты-Мансийском автономном округе начали дешеветь арбузы и дыни. Стоимость продукции снизилась в пределах 25% и 45% соответственно. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими продавцами. «Арбузы были 60 рублей, а сейчас стали продавать по 45 за килограмм», — рассказал продавец Раман из Ханты-Мансийска. В первую очередь подешевела продукция из Дагестана, а также заграничные арбузы из Казахстана. Цены на дыни в регионе, по словам продавцов, упали более чем на 45%. «Дыни, смотря какой сорт, в июле были 180-200 рублей. Сейчас от 100 рублей примерно. Разгар сезона, поэтому все начали скидывать цены», — добавляет продавец Евгений из Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало о лучшем времени для сбора кедровых орехов в ХМАО. В регионе сезон заготовки шишек начинается в конце лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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