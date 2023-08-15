В ХМАО упали цены на арбузы и дыни

16 августа 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

В Югре из-за разгара сезона начали дешеветь арбузы и дыни Фото: Московец Илья © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе начали дешеветь арбузы и дыни. Стоимость продукции снизилась в пределах 25% и 45% соответственно. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими продавцами. «Арбузы были 60 рублей, а сейчас стали продавать по 45 за килограмм», — рассказал продавец Раман из Ханты-Мансийска. В первую очередь подешевела продукция из Дагестана, а также заграничные арбузы из Казахстана. Цены на дыни в регионе, по словам продавцов, упали более чем на 45%. «Дыни, смотря какой сорт, в июле были 180-200 рублей. Сейчас от 100 рублей примерно. Разгар сезона, поэтому все начали скидывать цены», — добавляет продавец Евгений из Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало о лучшем времени для сбора кедровых орехов в ХМАО. В регионе сезон заготовки шишек начинается в конце лета.

В Ханты-Мансийском автономном округе начали дешеветь арбузы и дыни. Стоимость продукции снизилась в пределах 25% и 45% соответственно. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими продавцами. «Арбузы были 60 рублей, а сейчас стали продавать по 45 за килограмм», — рассказал продавец Раман из Ханты-Мансийска. В первую очередь подешевела продукция из Дагестана, а также заграничные арбузы из Казахстана. Цены на дыни в регионе, по словам продавцов, упали более чем на 45%. «Дыни, смотря какой сорт, в июле были 180-200 рублей. Сейчас от 100 рублей примерно. Разгар сезона, поэтому все начали скидывать цены», — добавляет продавец Евгений из Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало о лучшем времени для сбора кедровых орехов в ХМАО. В регионе сезон заготовки шишек начинается в конце лета.