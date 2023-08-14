В ХМАО назвали лучшее время для сбора кедровых орехов

Сезон сбора кедровых орехов в Ханты-Мансийском автономном округе начнется с 25 августа. К этому времени шишки поспеют лучше всего. Об этом сообщил окружной департамент недропользования.
«В Югре сбор кедрового ореха разрешен с 25 августа. Именно к этому сроку в регионе кедровая шишка достигнет максимальной спелости, ее сбор не причинит вреда кедровым насаждениям», — говорится в telegram-канале ведомства.
Собирать кедровые орехи можно лишь с опавших шишек возле деревьев. «При посещении лесов и сборе даров природы запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки», — добавляют в ведомстве.
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