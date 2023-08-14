14 августа 2023

В ХМАО назвали лучшее время для сбора кедровых орехов

Депнедра ХМАО: сезон сбора кедровых шишек начнется в конце лета
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, продукты, орехи, кедровые шишки, еда
Сезон сбора кедровых орехов в ХМАО начинается с 25 августа Фото:

Сезон сбора кедровых орехов в Ханты-Мансийском автономном округе начнется с 25 августа. К этому времени шишки поспеют лучше всего. Об этом сообщил окружной департамент недропользования.

«В Югре сбор кедрового ореха разрешен с 25 августа. Именно к этому сроку в регионе кедровая шишка достигнет максимальной спелости, ее сбор не причинит вреда кедровым насаждениям», — говорится в telegram-канале ведомства.

Собирать кедровые орехи можно лишь с опавших шишек возле деревьев. «При посещении лесов и сборе даров природы запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки», — добавляют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО избавляются от залежей ягод. Югорчане распродают их по сниженным ценам.

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Сезон сбора кедровых орехов в Ханты-Мансийском автономном округе начнется с 25 августа. К этому времени шишки поспеют лучше всего. Об этом сообщил окружной департамент недропользования. «В Югре сбор кедрового ореха разрешен с 25 августа. Именно к этому сроку в регионе кедровая шишка достигнет максимальной спелости, ее сбор не причинит вреда кедровым насаждениям», — говорится в telegram-канале ведомства. Собирать кедровые орехи можно лишь с опавших шишек возле деревьев. «При посещении лесов и сборе даров природы запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО избавляются от залежей ягод. Югорчане распродают их по сниженным ценам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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