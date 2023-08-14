В ХМАО назвали лучшее время для сбора кедровых орехов

Депнедра ХМАО: сезон сбора кедровых шишек начнется в конце лета

15 августа 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Сезон сбора кедровых орехов в ХМАО начинается с 25 августа Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сезон сбора кедровых орехов в Ханты-Мансийском автономном округе начнется с 25 августа. К этому времени шишки поспеют лучше всего. Об этом сообщил окружной департамент недропользования. «В Югре сбор кедрового ореха разрешен с 25 августа. Именно к этому сроку в регионе кедровая шишка достигнет максимальной спелости, ее сбор не причинит вреда кедровым насаждениям», — говорится в telegram-канале ведомства. Собирать кедровые орехи можно лишь с опавших шишек возле деревьев. «При посещении лесов и сборе даров природы запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО избавляются от залежей ягод. Югорчане распродают их по сниженным ценам.

Сезон сбора кедровых орехов в Ханты-Мансийском автономном округе начнется с 25 августа. К этому времени шишки поспеют лучше всего. Об этом сообщил окружной департамент недропользования. «В Югре сбор кедрового ореха разрешен с 25 августа. Именно к этому сроку в регионе кедровая шишка достигнет максимальной спелости, ее сбор не причинит вреда кедровым насаждениям», — говорится в telegram-канале ведомства. Собирать кедровые орехи можно лишь с опавших шишек возле деревьев. «При посещении лесов и сборе даров природы запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО избавляются от залежей ягод. Югорчане распродают их по сниженным ценам.