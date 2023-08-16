Тюменский военкомат в разы поднял обещанные зарплаты для контрактников

Военный комиссариат начал предлагать контрактникам зарплаты в семь раз больше, чем ранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский военный комиссариат изменил зарплатные обещания для контрактников в своих вакансиях, увеличив суммы более чем в семь раз — с 30-35 тысяч рублей до 204-226 тысяч. Соответствующие данные представлены на федеральном портале «Работа в России».

«Вакансии военного комиссариата по Тюменской области. На службу по контракту требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, рядовые и сержанты, водители, саперы, снайперы. Заработная плата — от 204 до 226 тысяч рублей», — следует из информации, размещенной на федеральном портале по поиску работы.

По всем специальностям в целом тюменский военкомат заявляет потребность в почти четыреста человек. При этом, как писало URA.RU, в ранее размещенных вакансиях размер заработной платы был более чем в семь раз ниже. К примеру, саперам предлагали до 30 000 рублей, а снайперам — до 35 тысяч.

URA.RU направило запрос в военкомат региона с просьбой объяснить причину такого разброса зарплатных предложений. Ответ ожидается.