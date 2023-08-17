Военный эксперт: США отказывают Украине в оружии из-за страха перед Китаем

Мэтью Хо: США боятся, что русские передадут информацию о своей технике Китаю

17 августа 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

США боятся передачи Украине баллистических ракет ATACMS, заявил Мэтью Хо Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не поставляют Киеву новую военную технику, поскольку боятся, что ей могут завладеть, а также передать информацию о ней Китаю. С таким мнением выступил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. «Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили», — сказал Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, броня новых танков Abrams является секретом, и Россия не должна понимать ее устройство, поэтому США не хотели передавать эту технику Киеву. Хо отметил, что штаты также боятся передачи Украине баллистических ракет ATACMS, так как российские войска научились их обезвреживать. Информацию о том, как бороться с таким оружием, русские могут передать Китаю, американцы же опасаются противостояния с республикой и не хотят, чтобы там владели знаниями об их оружии — подытожил эксперт. Ранее издание Politico сообщало, что США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности. Там объяснили это тем, что страна обладает небольшим запасом таких ракет, поэтому возможности их поставки ограничены.

США не поставляют Киеву новую военную технику, поскольку боятся, что ей могут завладеть, а также передать информацию о ней Китаю. С таким мнением выступил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. «Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили», — сказал Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, броня новых танков Abrams является секретом, и Россия не должна понимать ее устройство, поэтому США не хотели передавать эту технику Киеву. Хо отметил, что штаты также боятся передачи Украине баллистических ракет ATACMS, так как российские войска научились их обезвреживать. Информацию о том, как бороться с таким оружием, русские могут передать Китаю, американцы же опасаются противостояния с республикой и не хотят, чтобы там владели знаниями об их оружии — подытожил эксперт. Ранее издание Politico сообщало, что США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности. Там объяснили это тем, что страна обладает небольшим запасом таких ракет, поэтому возможности их поставки ограничены.