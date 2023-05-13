Американский полковник Макгрегор: США не смогут восполнить потери техники ВСУ

США не сумеет восполнить Украине потери в бронированной технике. Об этом сказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч! <…> Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», —
Макгрегор также добавил, что масштабные потери техники Украины на поле боя сообщают о «чрезвычайной эффективности» армии России. По его мнению, поставки Киеву американской техники может обогатить военно-промышленный комплекс Америки, но не изменят ход конфликта.
Ранее стало известно, что Украина потеряла 13 тысяч бойцов личного состава с начала спецоперации, сообщает разведка Евросоюза. По данным Минобороны, с начала спецоперации российские военные вывели из строя 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9119 танков и других бронемашин, 4806 орудий полевой артиллерии и 10167 единиц автомобильной техники.
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