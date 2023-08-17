В Челябинске поймали иностранцев с крупной партией героина

18 августа 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Силовики задержали наркокурьеров с героином общим весом 1,6 килограммов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудниками ГУ МВД при поддержке отряда спецназа „Гром“ задержали двух граждан ближнего зарубежья, которые на территории России являлись наркокурьерами незаконного интернет-магазина. При себе у фигурантов 22 и 30 лет был 250-граммовый сверток героина, на месте их временного проживания хранилось еще 1,4 килограммов вещества», — пояснили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что за покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, по части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит штраф до миллиона рублей, многолетнее лишение свободы и последующая депортация.

В Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудниками ГУ МВД при поддержке отряда спецназа „Гром“ задержали двух граждан ближнего зарубежья, которые на территории России являлись наркокурьерами незаконного интернет-магазина. При себе у фигурантов 22 и 30 лет был 250-граммовый сверток героина, на месте их временного проживания хранилось еще 1,4 килограммов вещества», — пояснили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что за покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, по части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит штраф до миллиона рублей, многолетнее лишение свободы и последующая депортация.