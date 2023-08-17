17 августа 2023

В Челябинске поймали иностранцев с крупной партией героина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
Силовики задержали наркокурьеров с героином общим весом 1,6 килограммов Фото:

В Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками ГУ МВД при поддержке отряда спецназа „Гром“ задержали двух граждан ближнего зарубежья, которые на территории России являлись наркокурьерами незаконного интернет-магазина. При себе у фигурантов 22 и 30 лет был 250-граммовый сверток героина, на месте их временного проживания хранилось еще 1,4 килограммов вещества», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что за покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, по части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит штраф до миллиона рублей, многолетнее лишение свободы и последующая депортация.

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В Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудниками ГУ МВД при поддержке отряда спецназа „Гром“ задержали двух граждан ближнего зарубежья, которые на территории России являлись наркокурьерами незаконного интернет-магазина. При себе у фигурантов 22 и 30 лет был 250-граммовый сверток героина, на месте их временного проживания хранилось еще 1,4 килограммов вещества», — пояснили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что за покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, по части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит штраф до миллиона рублей, многолетнее лишение свободы и последующая депортация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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