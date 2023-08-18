Доброволец из ХМАО случайно оказался на минном поле в первый день службы в зоне СВО

18 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Югорчанин пишет стихи и играет в волейбол во время отдыха на передовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Хитрый» в первый же день службы в зоне СВО случайно прошелся по минному полю. Этой историей доброволец поделился с корреспондентом URA.RU. На Украине отряд бойца из Нижневартовска, в составе взвода огневой поддержки ВДВ, сразу отправили в Луганскую область под Красный лиман. «В первый день я пошел сам принимать провизию, а так как не знал точной дороги, случайно прошелся по минному полю. Узнал об этом только утром, когда проходили рядом с этим полем с сослуживцами. Они были в шоке, что мне повезло не наступить на мину», — рассказал «Хитрый». Позже отряд югорчанина переправили в Артемовск (Бахмут). Эту местность солдаты называют город-призрак, так как все здания там разрушены, очень темно и мрачно. В первый же день, при смене позиций, «Хитрому» в составе небольшой группы пришлось бежать под обстрелом в укрытие. «Оказалось, что нас к тому времени выследил вражеский дрон, так что три снаряда подряд тут же прилетели в нашу сторону. Единственное, что тогда спасло — стена укрытия и то, что мы вовремя до нее добежали. С того момента считаю, что родился в рубашке», — поделился югорчанин. «Хитрый» рассказывает, что лучший отдых от эмоционального напряжения в зоне СВО — найти волейбольный мяч и поиграть с сослуживцами, или просто выехать в город и посмотреть на людей, поговорить с гражданскими. Еще в свободные минуты на передовой, югорчанин пишет стихи. В основном на военную тематику, но бывают и сентиментальные произведения о любви. Их он посвящает своей девушке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Хитрый» в первый же день службы в зоне СВО случайно прошелся по минному полю. Этой историей доброволец поделился с корреспондентом URA.RU. На Украине отряд бойца из Нижневартовска, в составе взвода огневой поддержки ВДВ, сразу отправили в Луганскую область под Красный лиман. «В первый день я пошел сам принимать провизию, а так как не знал точной дороги, случайно прошелся по минному полю. Узнал об этом только утром, когда проходили рядом с этим полем с сослуживцами. Они были в шоке, что мне повезло не наступить на мину», — рассказал «Хитрый». Позже отряд югорчанина переправили в Артемовск (Бахмут). Эту местность солдаты называют город-призрак, так как все здания там разрушены, очень темно и мрачно. В первый же день, при смене позиций, «Хитрому» в составе небольшой группы пришлось бежать под обстрелом в укрытие. «Оказалось, что нас к тому времени выследил вражеский дрон, так что три снаряда подряд тут же прилетели в нашу сторону. Единственное, что тогда спасло — стена укрытия и то, что мы вовремя до нее добежали. С того момента считаю, что родился в рубашке», — поделился югорчанин. «Хитрый» рассказывает, что лучший отдых от эмоционального напряжения в зоне СВО — найти волейбольный мяч и поиграть с сослуживцами, или просто выехать в город и посмотреть на людей, поговорить с гражданскими. Еще в свободные минуты на передовой, югорчанин пишет стихи. В основном на военную тематику, но бывают и сентиментальные произведения о любви. Их он посвящает своей девушке.