18 августа 2023

Мэр Екатеринбурга обратился к жителям в честь 300-летия города. Видео

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Закрытая вечеринка «Ночь музыки» в Синара Центре. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летием Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в день 300-летия города обратился к жителям и гостям столицы Среднего Урала. По его словам, за все достижения Екатеринбург обязан своим жителям.

«Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей. Чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — заявил Орлов.

Сегодня, 19 августа, Екатеринбург празднует свое 300-летие. Жителей и гостей города ждут десятки различных мероприятий, концертов и других активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию события.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в день 300-летия города обратился к жителям и гостям столицы Среднего Урала. По его словам, за все достижения Екатеринбург обязан своим жителям. «Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей. Чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — заявил Орлов. Сегодня, 19 августа, Екатеринбург празднует свое 300-летие. Жителей и гостей города ждут десятки различных мероприятий, концертов и других активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию события.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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