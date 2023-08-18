Мэр Екатеринбурга обратился к жителям в честь 300-летия города. Видео

19 августа 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летием Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в день 300-летия города обратился к жителям и гостям столицы Среднего Урала. По его словам, за все достижения Екатеринбург обязан своим жителям. «Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей. Чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — заявил Орлов. Сегодня, 19 августа, Екатеринбург празднует свое 300-летие. Жителей и гостей города ждут десятки различных мероприятий, концертов и других активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию события.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в день 300-летия города обратился к жителям и гостям столицы Среднего Урала. По его словам, за все достижения Екатеринбург обязан своим жителям. «Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей. Чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — заявил Орлов. Сегодня, 19 августа, Екатеринбург празднует свое 300-летие. Жителей и гостей города ждут десятки различных мероприятий, концертов и других активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию события.