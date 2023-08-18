Алексей Орлов поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летием
новость из сюжетаЕкатеринбург празднует 300-летие
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в день 300-летия города обратился к жителям и гостям столицы Среднего Урала. По его словам, за все достижения Екатеринбург обязан своим жителям.
«Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей. Чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — заявил Орлов.
Сегодня, 19 августа, Екатеринбург празднует свое 300-летие. Жителей и гостей города ждут десятки различных мероприятий, концертов и других активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию события.
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